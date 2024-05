¿Quién es Stormy Daniels, actriz porno que fue pieza clave en caso contra Donald Trump?

El histórico primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos terminó con Donald Trump, de 77 años, hallado responsable de los 34 cargos por falsificación de documentos contables para esconder un pago destinado a silenciar a la actriz de cine adulto Stormy Daniels.

¿Quién es Stormy Daniels y cuál fue su papel en la condena contra Trump?

Stephanie Clifford, conocida profesionalmente como Stormy Daniels, es una actriz y directora de cine para adultos cuya carrera en la industria del entretenimiento comenzó en la década de 2000.

Además de su carrera en la industria del entretenimiento para adultos, Daniels también ha incursionado en la escritura y la dirección de películas porno, así como en apariciones en programas de televisión y películas convencionales.

Su nombre cobró notoriedad fuera de este ámbito cuando se reveló su supuesta relación adúltera con Donald Trump y el posterior pago para su silencio.

Publicidad

La implicación de Daniels en el caso contra Trump se centra en un pago de 130 mil dólares que ella recibió a cambio de su silencio sobre la relación que sostuvo con el expresidente en 2006. Este acuerdo se llevó a cabo poco antes de las elecciones presidenciales de 2016, en las que Trump resultó electo.

El juicio que culminó con la condena de Trump se centró en la falsificación de registros contables para encubrir el pago a Daniels con fines electorales. Fue declarado culpable de todos los cargos, convirtiéndose en el primer expresidente de Estados Unidos condenado en un juicio penal.

Publicidad

Tras la condena, la actriz porno afirmó sentirse "un poco reivindicada al demostrarse que decía la verdad", según su esposo Barrett Blade, que también es actor de cine para adultos.

"Esto no habría sucedido sin ella, pero tampoco fue su caso", dijo Blade, quien agregó que no tenía la seguridad que este reconocimiento a su esposa tras la sentencia pudiera "tener importancia" porque hay gente que "no le va a creer".