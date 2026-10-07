¿Quién fue Maricarmen Abascal y por qué se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda en España?

Maricarmen Abascal tenía 87 años y había vivido durante 71 años en el mismo apartamento de Madrid. Su desahucio, ocurrido el pasado 23 de septiembre, terminó convirtiéndola en uno de los rostros de la lucha por el derecho a una vivienda digna en España. Su historia trascendió las paredes de aquella vivienda cuando, después de varios intentos de desalojo, tuvo que abandonar el apartamento en el que había pasado la mayor parte de su vida. El momento en que fue sacada del inmueble en una camilla y trasladada a un hospital provocó una ola de indignación y movilizaciones. Pero ¿por qué el caso de una mujer de 87 años llegó a convertirse en un símbolo de la crisis habitacional española?

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Una vida ligada a la misma vivienda

Abascal llevaba 71 años viviendo en el apartamento. El contrato original, bajo el antiguo régimen de alquileres de renta antigua, había sido firmado por su padre y posteriormente pasó a su madre. Tras la muerte de esta, Maricarmen continuó en la vivienda. Con el paso de los años, la situación contractual cambió. La propiedad consideró que el contrato había terminado y reclamó una nueva renta que la mujer no podía asumir. Abascal, además, tenía un 50% de discapacidad y problemas de movilidad, circunstancias que hicieron todavía más difícil afrontar un eventual cambio de vivienda.

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El desalojo se intentó en varias ocasiones. Finalmente, el 23 de septiembre, se produjo el cuarto intento, pese a las negociaciones de su abogado y a las gestiones realizadas por el Ministerio de Vivienda. Incluso hubo personas que se ofrecieron a pagar el alquiler para evitar que perdiera su hogar. Ese día, las imágenes de Abascal siendo trasladada en camilla hacia un hospital se difundieron ampliamente y provocaron nuevas protestas. El Sindicato de Inquilinas, que acompañaba su caso, convirtió su historia en una de las banderas de las movilizaciones por el acceso a una vivienda asequible. En Madrid se instaló incluso un campamento en la Puerta del Sol para reclamar medidas frente a la crisis habitacional.



El "decreto Maricarmen"

La historia de Maricarmen dejó de ser solamente la de una mujer que había perdido su casa. Su caso comenzó a representar las dificultades de quienes no pueden asumir los precios del mercado de alquiler y el conflicto entre los contratos antiguos y las nuevas condiciones exigidas por los propietarios. El Gobierno español llegó a aprobar dos decretos relacionados con vivienda después de las movilizaciones. Sin embargo, las medidas fueron rechazadas posteriormente en el Congreso con los votos de los partidos conservadores, en un escenario que terminó contribuyendo a la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez. El propio Gobierno bautizó una de sus iniciativas como “Decreto Maricarmen”, después de que ella grabara desde el hospital varios videos en los que reclamaba medidas para garantizar el acceso a la vivienda.



El 28 de septiembre se alcanzó un acuerdo que, según el Sindicato de Inquilinas, le habría permitido regresar a su casa con un alquiler que no superara el 30% de sus ingresos netos. Sin embargo, para entonces Maricarmen llevaba varios días hospitalizada. Murió este miércoles, después de permanecer 15 días ingresada. Su historia quedó así ligada a una de las discusiones sociales y políticas más fuertes de España: cuánto puede costar vivir bajo un techo y qué ocurre cuando una persona ya no puede pagar por conservar el lugar que ha llamado hogar durante décadas. Antes de morir, Maricarmen había dejado un mensaje para quienes continuaban movilizándose: "Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro".



Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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