Con velas y protestas: así despide España a Maricarmen, la mujer cuyo desahucio movilizó al país

Maricarmen Abascal, la octogenaria cuyo desalojo del apartamento en el que residía en Madrid desató una ola de protestas en España, murió este miércoles convertida en un símbolo de lucha en un contexto de creciente tensión por la vivienda, que derivó en la convocatoria de elecciones anticipadas. "Maricarmen vive, la lucha sigue", cantaban centenares de manifestantes congregados cerca del Congreso de los Diputados, en el centro de Madrid. Muchos procedían de la cercana Plaza de Sol, donde desde hace diez días acampan manifestantes por el derecho a la vivienda.

Allí el ambiente era de luto, con hileras de velas depositadas entre las tiendas de campaña y manifestantes abrazándose emocionados tras guardar un minuto de silencio por esta jubilada, cuyo desahucio el 23 de septiembre prendió las movilizaciones. "A Maricarmen la han matado. Han hecho que a una señora de 87 años sus últimos días sean de angustia y en un hospital", aseguró con la voz entrecortada por la emoción Nora Boumghait, una trabajadora en marketing de 25 años.

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"Si esto ha empezado por ella, va a seguir por ella", agregó. "Me siento identificada", contó a unos metros Ashley Pérez, una militar de 23 años, a quien las dificultades para encontrar vivienda le impiden residir con su hijo. "Vamos a seguir luchando no solo por mí, sino por la gente", prometió.



"Ejemplo de lucha"

Maricarmen Abascal había sido conducida a un hospital de Madrid tras ser desalojada del apartamento en el que había residido desde hacía siete décadas en el acomodado barrio de Retiro, después de que la empresa propietaria intentara subir fuertemente su alquiler. Su imagen saliendo en camilla de la vivienda, entre los gritos de rabia de los manifestantes que habían acudido a apoyarla, impactó a un país cada vez más preocupado por la escalada de los precios de la vivienda.



"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", había informado al inicio de la noche el Sindicato de Inquilinas en un comunicado, resaltando su "ejemplo de lucha" y la ola de reacciones tras su desalojo, que "suponen un antes y un después en la historia de este país". Las protestas tras su desahucio, convertido en un símbolo de la especulación inmobiliaria, hicieron que la empresa accediera a un pacto que permitía que la mujer pudiera regresar a su apartamento al salir del hospital. Pero su delicado estado de salud ya no le permitió volver.



Huelga general

"Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia", expresó el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en su cuenta de X. Ante las crecientes movilizaciones, su gobierno promovió la semana pasada dos decretos con medidas para tratar de contener la crisis de vivienda, pero estos textos fueron tumbados el viernes en el Congreso de los Diputados. Este lunes, Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.



"Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro", indicó de su lado el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, en X. Con el país ya en precampaña electoral, las movilizaciones continúan, ya que los principales sindicatos españoles llamaron este miércoles a una huelga general para el 11 de noviembre para pedir principalmente "mejores salarios" y "una vivienda digna". "El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto", lamentó el Sindicato de Inquilinas tras el fallecimiento de Abascal.

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AFP