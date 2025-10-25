En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
LISTA CLINTON
MIGUEL URIBE TURBAY
ANDRÉS CARNE DE RES
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Quiénes son el entrenador y jugador de la NBA capturados por escándalo de apuestas ilegales?

¿Quiénes son el entrenador y jugador de la NBA capturados por escándalo de apuestas ilegales?

El entrenador de Portland Trail Blazers y el escolta de los Miami Heat, hasta ahora, son los dos primeros capturados en este escándalo de apuestas ilegales que permea a la liga de básquetbol más importante del mundo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Estalla escándalo de apuestas ilegales en la NBA: 34 detenidos y nexos con la mafia italiana

Publicidad

Publicidad

Publicidad