Ratifican condena contra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión

Un tribunal argentino ratificó este miércoles 13 de noviembre la condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer de por vida cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner, en una causa por administración fraudulenta.

La Cámara Federal de Casación Penal decidió "condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", en un fallo cuya lectura fue transmitida en directo.

El presidente Javier Milei reaccionó en sus redes sociales ante la condena de la exmandataria y dijo recordar que "en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción".

¿Cristina Fernández irá a la cárcel de inmediato?

Kirchner, de 71 años, había sido condenada en primera instancia en 2022 a 6 años de cárcel e inhabilitación política perpetua por "administración fraudulenta" en la adjudicación de obras viales durante su presidencia (2007-2015), fallo que ahora fue ratificado por un tribunal superior.

En la causa, conocida como Vialidad, se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

En caso de que, como se presume, alguna de las partes apele el fallo, será la Corte Suprema de Justicia la que dé una resolución definitiva a la causa y, al menos hasta entonces, Kirchner no irá a prisión y podrá ejercer cargos públicos.

Esta decisión obstaculizaría una posible candidatura de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones legislativas previstas para 2025 - TOMAS CUESTA/AFP

Además de ocupar la presidencia en dos periodos, de 2007 a 2015, Cristina Fernández de Kirchner fue vicepresidenta entre 2019 y 2023.

El resultado del fallo era el previsto por la exmandataria de centro-izquierda, que el martes publicó una carta titulada ‘Los Copitos de Comodoro Py’, en referencia a los vendedores de copos de azúcar acusados de intentar asesinarla en septiembre de 2022 y al tribunal que falló en su contra.

"La 'Causa Vialidad' empezó como un show y va a terminar de la misma manera", escribió la expresidenta, y consideró que el objetivo del fallo es proscribirla "de por vida".

Esta decisión obstaculizaría una posible candidatura de la exmandataria en las elecciones legislativas previstas para 2025, aunque se prevé que Fernández presente una apelación ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por varios meses o incluso años.

Cristina Fernández de Kirchner denunció falta de imparcialidad de los jueces que confirmaron su condena y destacó sus vínculos con el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).

Más allá de ratificar la condena por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, la Cámara rechazó el pedido de la Fiscalía de condenarla también por el delito de asociación ilícita y ratificó las condenas a otros de los implicados. Entre ellos se destacan el empresario Lázaro Baez -seis años de prisión-, el exsecretario de Obras Públicas José López -seis años- y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti -seis años-, entre otros.

Por otra parte, los jueces confirmaron las absoluciones del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal.