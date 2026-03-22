Reconocida actriz falleció dentro de autobús en terminal de transporte: ¿Qué sucedió?

La actriz y docente Mariana Pizarro falleció en un hecho que es materia de investigación y que ha generado conmoción en el ámbito cultural de Argentina. Su muerte ocurrió en la Terminal de Ómnibus de Posadas, luego de ser encontrada sin signos vitales dentro de un bus de larga distancia en el que se trasladaba desde Buenos Aires hacia la capital misionera.



De acuerdo con la información reportada por medios locales, el hecho se registró en la mañana del miércoles, cuando el vehículo de la empresa Vía Bariloche arribó a la terminal ubicada sobre la avenida Quaranta. Fue el conductor del bus quien notó que algo no estaba bien al intentar despertar a la pasajera, que ocupaba el asiento número 20, sin obtener respuesta.

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Ante la situación, se dio aviso inmediato a las autoridades. Al lugar acudieron uniformados de la policía, quienes confirmaron que la mujer no tenía signos vitales. Posteriormente, se solicitó la presencia de personal médico y de unidades especializadas para adelantar las pericias correspondientes que permitan esclarecer lo ocurrido durante el trayecto.



¿Cuál fue la causa de muerte de Mariana Pizarro?

La víctima fue identificada como Mariana Pizarro, de 55 años, reconocida por su trabajo como actriz, docente y gestora cultural en la provincia de Misiones. Además, se desempeñaba como coordinadora de la Regional Oberá del Programa Teatro de la Universidad Nacional de Misiones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del fallecimiento y se encuentran a la espera de los resultados de las investigaciones para determinar qué sucedió durante el viaje. El caso permanece en análisis mientras se recogen pruebas y testimonios.



La noticia ha tenido un fuerte impacto entre colegas y referentes del teatro, quienes han destacado no solo su trayectoria profesional, sino también su compromiso social y educativo. En este contexto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó su fallecimiento a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Facebook, en el que expresó su pesar por la pérdida.



“Con profundo pesar despedimos a la actriz y docente Mariana Pizarro, exdelegada de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en Misiones, cuya repentina e inesperada partida nos impacta profundamente”, señaló la organización.

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En el mismo comunicado agregaron: “Referente cultural y social en su provincia, su fallecimiento enluta a nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento”.

En el mensaje también se resaltó su legado. “Mariana desarrolló una destacada trayectoria en los ámbitos artístico, gremial y social. Fue actriz, investigadora, autora y docente, profundamente comprometida con la educación popular, los Derechos Humanos y la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades”, indicó la entidad.

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Asimismo, destacaron su rol dentro de la organización: “Tuvo un rol fundamental en la creación y consolidación de la Delegación Misiones en 2012, donde se desempeñó como Delegada Gremial”, recordando su trabajo en la defensa de los derechos del sector artístico.

Mariana Pizarro se formó como actriz en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y trabajó junto a referentes como Inda Ledesma e Iván Moschner. A lo largo de su carrera, participó en múltiples proyectos como actriz, directora y autora, además de desarrollar iniciativas en el ámbito educativo y comunitario tanto en Argentina como en el exterior.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co