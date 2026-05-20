Joven estuvo en coma por 18 días y asegura que vio a Jesús: así lo describe

La historia de Gabe Poirot, un joven estadounidense de 20 años que asegura haber visto a Jesús ha causado gran furor en las redes sociales. El hombre ahora es reconocido como pastor, evangelista e influencer cristiano y utiliza las plataformas digitales para compartir esta experiencia que le cambió la vida, luego de un trágico accidente que lo dejó 18 días en un coma profundo.



El accidente que lo cambió todo

La vida de Gabe Poirot dio un giro trágico cuando descendía por una colina en un monopatín eléctrico a una velocidad aproximada de 50 kilómetros por hora. En un instante, el joven perdió el control del vehículo y salió expulsado, impactando violentamente su cabeza contra el bordillo de la acera.

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Al no llevar casco protector, las consecuencias fueron catastróficas, pues sufrió un severo traumatismo craneoencefálico. Al ser trasladado de urgencia al hospital, los médicos observaron cómo la sangre brotaba de sus oídos, una señal clara de una lesión interna masiva. Los especialistas prepararon a la familia para lo peor, mientras que el joven entró en un estado de inconsciencia que se prolongaría por más de dos semanas.

Mientras su cuerpo físico permanecía en coma, Gabe recuerda que vivía una experiencia inexplicable, pero renovadora. Asegura que sintió que su espíritu fue elevado a través de un túnel de luz viva directamente hacia la sala del trono celestial.



Poirot describe el lugar como una "ciudad de pura gloria, pura luz y puro amor", un entorno cargado de la presencia de Dios y una sensación de eternidad. Lo más sorprendente y emocionante para él fue que ver que en el centro de esta ciudad de luz, lo estaba esperando nada menos la figura central de su fe, Jesucristo.



¿Cómo recuerda su encuentro con Jesús?

Una de las partes más impactantes del testimonio de Gabe Poirot es la descripción detallada que ofrece sobre la apariencia física de Jesús. Lejos de las representaciones artísticas tradicionales, el joven asegura que Jesús tiene rasgos profundamente arraigados en su origen terrenal y eterno.



Según el hombre, Jesús mide aproximadamente entre 1.80 y 1.83 metros de altura. Lo describió con la piel oscura y rasgos físicos propios de Oriente Medio. Además, mencionó que aparentaba tener unos 33 años, con un cabello de longitud media y ligeramente rizado. Lo más cautivador de su encuentro fueron los ojos de Jesús, los cuales describe como "ojos ardientes" que reflejaban la eternidad y su verdadera identidad en Cristo.

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"Puedo asegurarles que no hay ninguna imagen que puedan tener en sus manos que le haga justicia", aseguró en una entrevista en la que le mostraron una imagen artística de Jesús y le preguntaron si era similar.

Durante esos 18 días, Poirot afirma haber recibido revelaciones profundas sobre el propósito de la vida humana y que el mensaje que Jesús le entregó no fue de condenación, sino de empoderamiento. Según el joven, recibió el mandato de despertar a su generación sobre la supremacía de Jesús y la autoridad que tienen los creyentes como hijos e hijas de Dios.

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Contra todo pronóstico médico inicial, Gabe despertó del coma. Su recuperación fue vista como un milagro por su entorno, especialmente después de que les compartió lo que para él habían sido esos 18 días. Hoy, Poirot utiliza su plataforma masiva en YouTube y TikTok para crear contenido de estudio bíblico y compartir su encuentro cara a cara con Jesús esperando que su testimonio sea transformador para muchos otros jóvenes.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co