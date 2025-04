¿Recuerda a jueza que reconoció como excompañero de colegio a un preso? El hombre volvió a delinquir

¿Recuerda la escena de 2015 en la que una jueza reconoció a un compañero de colegio en el tribunal? Este inusual encuentro ocurrió en una sala de tribunales de Miami, cuando la jueza Mindy Glazer identificó al acusado frente a ella como Arthur Booth, su compañero de secundaria. La reacción de Booth fue inmediata: rompió en llanto, cubrió su rostro y expresó vergüenza al ser reconocido por alguien de su pasado en un contexto tan diferente al de su juventud.

“¿Fuiste a la escuela Nautilus Middle?”, preguntó la jueza. “¡Dios mío, Dios mío!”, respondió Booth, cubriéndose el rostro con las manos mientras rompía en llanto. “Lamento mucho verte aquí. Quiero saber, ¿qué te pasó?”, agregó Glazer. En ese entonces, Booth enfrentaba cargos por robo, allanamiento de morada y resistencia al arresto. El impacto del encuentro fue evidente en su reacción. Ambos habían sido amigos cercanos en la escuela y compartían aspiraciones profesionales. “Él era uno de los mejores estudiantes de nuestra escuela. Incluso, jugábamos juntos al fútbol”, recordó la jueza en la sala.

Booth y Glazer estudiaron juntos en Nautilus Middle School, una institución reconocida en la época de los 80. - YT: Mundo No Informado

La promesa de cambio y el nuevo comienzo

Booth y Glazer estudiaron juntos en Nautilus Middle School, una institución reconocida en la época de los 80. Ambos eran estudiantes destacados. Booth quería ser neurocirujano. Glazer soñaba con convertirse en jueza. Tras graduarse, los dos ingresaron a institutos superiores de su área.

Pero a los 17 años, Booth desarrolló una adicción al juego. Abandonó la escuela y, con el tiempo, ingresó al sistema penitenciario. En 2015, durante el reencuentro en el tribunal de ambos jóvenes, prometió no volver a delinquir. Luego de ser sentenciado a un año, Booth fue liberado por buen comportamiento tras 10 meses. A su salida, Glazer estuvo presente y le ofreció un mensaje claro: “Cuida de tu familia, consigue un trabajo y no vuelvas a entrar aquí”, le dijo la jueza al recibirlo.

Publicidad

Booth, en respuesta, reafirmó su compromiso: “Ella ahora es mi inspiración y motivación. Mindy es increíble. Sé cuáles serán las consecuencias si vuelvo al mismo camino. Por ahora no voy a rendirme. Esto es un nuevo comienzo para mí”, declaró. “No nos decepciones”, fueron las palabras finales de Glazer antes de despedirse. Durante un tiempo, Booth parecía seguir el camino prometido. Se informó que trabajaba como gerente en una empresa farmacéutica y que había adquirido una vivienda. El caso se presentaba como un ejemplo de rehabilitación.

Luego de ser sentenciado a un año, Booth fue liberado por buen comportamiento tras 10 meses. A su salida, Glazer estuvo presente - YT: Mundo No Informado

Nuevas detenciones y cambio de postura judicial

La felicidad no duro mucho, para el 27 de agosto de 2024, Booth fue detenido nuevamente. Esta vez por cuatro robos residenciales cometidos los días 3, 8, 14 y 20 de agosto del mismo año. De acuerdo con las autoridades, se hacía pasar por técnico de mantenimiento para ingresar a viviendas de adultos mayores.

Publicidad

La oficial Kiara Delva informó que: “Se hacía pasar por un técnico de mantenimiento para entrar a las casas de las víctimas, robaba sus joyas y luego huía del lugar”. Una de las víctimas fue Ana, una mujer de 83 años. Booth se presentó en su vivienda como técnico de alcantarillado. Mostró un documento falso para obtener acceso. Una vez dentro, robó una caja de joyas.

Otra víctima fue el señor Smith, de 90 años. Booth arrojó agua frente a su puerta para simular una fuga. Smith abrió la puerta y, tras seguir las indicaciones del supuesto técnico, encendió la bañera. En ese momento, Booth le arrancó una cadena de oro del cuello y huyó. El hombre fue arrestado poco después. En la audiencia, se repitió la coincidencia de 2015: la jueza asignada fue nuevamente Mindy Glazer. Al reconocerlo, ella optó por apartarse del caso. “Creo que no puedo llevar este caso, pediré a otro juez que lo maneje. Si lo necesitas, puedes sentarte un momento”, declaró Glazer.



Sin fianza y bajo custodia

Frente a otro juez, Booth no admitió su culpabilidad. Le fue negada la libertad bajo fianza y quedó a la espera del juicio. La jueza Glazer no volvió a intervenir en el proceso. La escena contrastó con la de nueve años atrás. En esta ocasión, Booth no tuvo el valor de mirar a su excompañera a los ojos. La jueza se limitó a delegar el caso. En redes sociales, el caso generó comentarios. Uno de ellos expresó: “Arthur ha decepcionado a su antigua amiga de secundaria dos veces. La primera fue en 2015, cuando Mindy todavía creía en su capacidad de cambiar. La segunda fue 9 años después cuando apareció en el tribunal por crímenes similares”.

El hombre fue arrestado poco después. En la audiencia, se repitió la coincidencia de 2015: la jueza asignada fue nuevamente Mindy Glazer. - YT: Mundo No Informado

DANNA SOFÍA SUÁREZ G

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

dssuarez@caracoltv.com.co