Drama de dueño de casa amenazado por inquilina que lanza ratas y no paga arriendo: "Me va a matar"

En San Sebastián de los Reyes, un municipio en la Comunidad de Madrid (España), un hombre de 82 años vive una situación complicada. Felipe, propietario de una vivienda, se enfrenta a una problemática con su inquilina, una mujer de 61 años, quien lleva tres años sin pagar el alquiler , además de amenazarlo de muerte y lanzar ratas muertas a su casa. Según el diario español El Mundo, la mujer debe alrededor de 40.000 euros (aproximadamente, más de 180.000.000 de pesos colombianos) y, además, recibe a varias personas en su vivienda, lo que ha generado sospechas sobre la posible realización de actividades económicas irregulares.

Felipe alquiló una de sus viviendas con la esperanza de obtener un ingreso adicional. Sin embargo, la inquilina comenzó a tener problemas con su pareja, lo que derivó en una separación. El hombre se fue y ella se quedó en el lugar, cambiando la cerradura y dejando de pagar el alquiler mensual de 300 euros (casi 1.350.000 COP). La mujer, de nacionalidad venezolana, tiene hijos y nietos. No solo dejó de pagar el alquiler, sino que comenzó a hostigar a Felipe y a sus vecinos.

Las amenazas y actos intimidatorios se han vuelto frecuentes, y Felipe ha tenido que recurrir en varias ocasiones a las autoridades. “Voy a cumplir 82 años y me veo como nunca me he visto, con miedo… me han dicho que me van a matar", comenta Felipe. La situación ha llegado a tal punto que el señor ha instalado cámaras de seguridad para documentar los abusos.

La 'bruja' inquiokupa: lanza ratas muertas al dueño de la vivienda y amenaza a los vecino de muerte - YT: El Mundo

En uno de los episodios más perturbadores, la inquilina intentó lanzar una rata muerta a la casa de Felipe, logrando su objetivo con la ayuda de un recogedor. Este acto, captado en video, es solo una muestra del trato vejatorio al que se enfrenta el anciano. Además, la mujer ha sido vista realizando gestos extraños y rituales que han llevado a los vecinos a sospechar de prácticas de brujería.



La deuda y el impacto en la comunidad

La deuda acumulada por la inquilina asciende a casi 40.000 euros, una cifra que sigue aumentando debido a los impagos continuos. Felipe comenta en el medio: “Están llegando facturas muy altas. Parece que no cierra los grifos y tiene la luz encendida todo el día. Acabo de pagar 219 euros por agua y 250 por luz. Sé que tiene dinero; lo que no entiendo es por qué no paga".

La comunidad ha mostrado su apoyo a Felipe, aunque también teme posibles represalias por parte de la inquilina. Los vecinos han reportado situaciones similares, incluyendo amenazas y actos de vandalismo. "Me llama de todo a mí y a los vecinos, hace gestos con los dedos, luego hace cruces y realiza otros actos. Creo que hace brujería. Tengo miedo de los gestos de maldición y de aquellos que indican que me va a cortar el cuello. Cuando la veo, prefiero entrar a mi casa porque me tiemblan las piernas y sufro ataques", comenta Felipe.

Las acciones legales y la respuesta de las autoridades

Felipe ha interpuesto varias denuncias contra la inquilina, pero hasta ahora, las autoridades no han logrado resolver la situación. La complejidad del caso, que incluye elementos de acoso, impago y posibles prácticas de brujería, ha dificultado la intervención efectiva. "Yo les he transmitido a los concejales y al alcalde que va a haber sangre, porque estoy amenazado y los he visto con desinterés total", comentó Felipe. "Estoy pidiendo justicia porque no puedo salir de casa ni sacar a mi perrita. Tienen que acompañarme los vecinos porque a veces viene bebida, tambaleándose e insultando".

El anciano ha expresado su miedo y angustia, temiendo por su vida y la de sus vecinos. Los ataques de pánico y la ansiedad se han vuelto comunes, afectando su salud y bienestar. La comunidad ha intentado ofrecer apoyo emocional, pero la presencia constante de la inquilina y sus amenazas han creado un ambiente de tensión y miedo. "Nos amenaza hasta de muerte, nos pinta cosas, me ha golpeado, me rompió la boca", relatan dos de los vecinos que viven en la zona. "No sabemos si esta mujer tiene un problema mental, pero nos está ocasionando un grave perjuicio a todos. Esto se está saliendo de control".

DANNA SOFÍA SUÁREZ G

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

dssuarez@caracoltv.com.co