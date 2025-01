Régimen de Maduro “está tan asustado que no va a dejar entrar a Edmundo González”: Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana habló con Blu Radio sobre su viaje a Panamá, donde se reunirá con Edmundo González para viajar con él y otros exmandatarios a Venezuela para la posesión presidencial, la cual pretende asumir el opositor. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro ha reforzado la seguridad para que sea el líder chavista el que jure.

"Están tan asustados que no nos van a dejar entrar. Dejar entrar a Edmundo, diez expresidentes y a otros líderes que posiblemente van a ir, están demasiado asustados. No nos dejarían viajar. Ellos están tan asustados que Edmundo llegue a Venezuela. ¿Se imagina la manifestación que habría si Edmundo llega?", afirmó Pastrana.

Edmundo González “puede llegar a Venezuela”

Pastrana considera que la convocatoria de María Corina Machado a salir las calles el día antes de la posesión presidencial en Venezuela “puede cambiar mucho las cosas. Estamos comenzando a ver que ya hay movimiento en las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué efecto tiene el mensaje de Edmundo González a las Fuerzas Armadas diciéndoles que el 10 tienen que hacer respetar la Constitución y el voto popular. Hay tanto movimiento de aquí al viernes, que yo creo que Edmundo puede llegar. Puede que yo sea muy optimista. Pero la idea es acompañarlo en ese avión para darle seguridad y protección a Edmundo, que no está solo. Él tomó la decisión de ir a Venezuela y nosotros lo vamos a acompañar”.

¿Cómo llegaría Edmundo González a Venezuela?

Partirían desde República Dominicana, donde será recibido el opositor venezolano. Sin embargo, no han establecido cómo viajarían hasta Caracas, precisó Pastrana, recalcando que “la frontera está absolutamente militarizada y necesitábamos buscar un gobierno amigo que nos permitiera salir, porque de Colombia, Petro no iba a permitirlo, de México menos, de Brasil tampoco se podía. Panamá no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela. Se podía hacer por República Dominicana, que es el punto más cercano”.

Si logran llegar al país vecino, podrían ser capturados “o nos deportan, como ya lo han hecho en otras oportunidades”, expresó el exmandatario colombiano. “¿Se imagina Edmundo entrando en Venezuela con diez expresidentes y posiblemente otros líderes que van a estar acompañándolos a Venezuela? ¿Maduro y la narcodictadura serán capaces de llevarse a diez expresidentes a la cárcel? Puede que sí, porque estas narcodictaduras son tan locas”, añadió.

"Será detenido y juzgado", le dijo Diosdado Cabello a Edmundo González - AFP

Si lo captura el régimen de Maduro, ¿qué espera Pastrana del Gobierno Petro?

“Nada, porque Petro está con Maduro. Si inclusive con Santos, el presidente Santos le pidió perdón a Maduro porque fui como observador electoral… nunca me ofrecieron un carro, protección”, respondió el exmandatario.

¿Qué expresidentes acompañarán a Edmundo González a Venezuela?

Entre los que viajarán están: Felipe Calderón y Vicente Fox, de México; los expresidentes Ernesto Pérez Valladares y Mireya Moscoso de Panamá; el expresidente Jorge Quiroga, de Bolivia, la expresidenta Laura Chinchilla, de Costa Rica. Todos integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

La Fiscalía de Venezuela mantiene una orden de detención en contra de González Urrutia y la Policía ofreció, recientemente, una recompensa de 100.000 dólares a quien brinde información sobre el paradero del opositor o aporte algún dato que facilite su arresto.

El Gobierno venezolano desplegó 1.200 efectivos en todo el país con el objetivo de "garantizar la paz" de cara a la toma de posesión de la Presidencia.