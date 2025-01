EN VIVO | Situación en Venezuela a tres días de la posesión presidencial

La asediada oposición de Venezuela prometió superar el "miedo" y frustrar los planes de Nicolás Maduro de juramentar para un nuevo mandato. El régimen chavista, entre tanto, ha reforzado la seguridad en Caracas para garantizar la posesión de su líder este 10 de enero.

7:59 a.m. Presidenta de Perú reconoce "liderazgo, coraje y valentía" de Edmundo González

Durante la "fructífera conversación" con Edmundo González, en la que también participó la líder antichavista María Corina Machado, Dina Boluarte reafirmó el compromiso de Perú con la democracia en Venezuela, agregó la Presidencia peruana en la red social X.

Tras reconocer "su liderazgo, coraje y valentía en todas sus acciones desplegadas a nivel internacional en favor de la democracia en Venezuela", la mandataria destacó las acciones de González Urrutia "para promover la protección de los derechos humanos y el respeto de las libertades de los ciudadanos venezolanos". "Igualmente, le reiteró que la invitación extendida, oportunamente, a visitar el Perú se mantiene y que se coordinará una fecha mutuamente conveniente", acotó la Presidencia.

6:52 a.m. Diosdado Cabello dice que es "paja" el anuncio de Edmundo González de regresar a Venezuela

"Perdóname que no debo decir esto como ministro, pero eso es pura paja", afirmó el ministro del Interior de Venezuela durante una conferencia de prensa en la que aseguró que el país "está en paz" y preparado para la juramentación para un tercer mandato consecutivo de Nicolás Maduro, cuya victoria ha sido denunciada como un "fraude" por la oposición y no ha sido reconocida por gran parte de la comunidad internacional.

A juicio de Cabello, "se necesita valor" y "disposición, pero apuntó que González Urrutia, quien permanece desde septiembre pasado exiliado en España, "no tiene ni valor ni disposición".

De igual forma, criticó la gira que González Urrutia comenzó el sábado por varios países, en busca de apoyo internacional de cara a su anunciado retorno a territorio venezolano para acudir a su investidura como presidente. "¿Dónde fue este caballero? ¿A Argentina? ¿Nos sorprenden? No. Argentina es el Gobierno del fascismo, ahí está el fascismo gobernando", afirmó el titular del Interior, que además se refirió a las visitas del opositor a los mandatarios de EE. UU., Joe Biden, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, como los encuentros entre "los que se van y el que no va".

