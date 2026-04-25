Reina de belleza murió luego de caer de un piso 13: principal sospechoso falleció horas después

Una candidata a reconocido certamen de belleza en Brasil fue encontrada sin vida luego de caer desde el piso 13 de un edificio ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil. Se trata de Ana Luiza Mateus, quien se desempeñaba como psicóloga y además participaba en certámenes de belleza. La joven de 29 años se encontraba inscrita como representante del estado de Bahía en el certamen Miss Cosmo Brasil 2026, cuya realización estaba prevista para finales de este año.

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De acuerdo con CNN Brasil, los hechos ocurrieron durante la mañana del miércoles 22 de abril, cuando unidades policiales fueron alertadas tras una denuncia relacionada con presunta violencia psicológica en el interior del apartamento donde residía la joven. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Mateus en la zona de servicio del edificio, luego de que cayera desde un piso alto.



Los momentos previos a muerte de reina de belleza en Brasil

De acuerdo con versiones entregadas por testigos y vecinos, la mujer y su pareja sentimental habrían sostenido discusiones desde el día anterior a la tragedia. Algunos residentes del edificio señalaron que durante la madrugada se escucharon discusiones que continuaron durante varias horas.

El novio de la víctima, identificado como Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, de 31 años, fue encontrado dentro del apartamento y trasladado a una comisaría para rendir declaraciones. En ese momento, fue considerado el principal sospechoso dentro del proceso investigativo, debido a inconsistencias en su versión y a indicios que sugerían posibles alteraciones en la escena.



Durante las primeras diligencias, las autoridades también detectaron que el hombre utilizaba un documento de identidad que no correspondía a su nombre real. Posteriormente, mediante análisis forenses, se confirmó que la identificación pertenecía a su hermano, situación que abrió una nueva línea de investigación relacionada con su historial personal.



Principal sospechoso del crimen fue encontrado sin vida en su celda

Horas después de haber sido detenido y mientras permanecía bajo custodia en una dependencia policial de la División de Homicidios, el hombre fue hallado sin vida en su celda. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el fallecimiento habría ocurrido tras un aparente suicidio, presuntamente utilizando una prenda de vestir.



La muerte del principal sospechoso generó nuevas dificultades en el proceso investigativo, ya que limita la posibilidad de reconstruir con precisión los hechos ocurridos en el interior del apartamento durante las horas previas a la caída de la víctima.

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Por otro lado, la organización del certamen en el que participaría Mateus emitió un comunicado en el que lamentó su fallecimiento y expresó condolencias a sus familiares y allegados. En el pronunciamiento, también se hizo referencia a la necesidad de mantener la atención sobre los casos de violencia contra las mujeres en el país.

"A la luz de la información que rodea el suceso, este caso exige una reflexión urgente sobre la violencia contra las mujeres en Brasil. El feminicidio no puede tratarse como una estadística o un asunto rutinario. Es una realidad que debe abordarse con seriedad, compromiso y acción colectiva", señaló la organización en Instagram.

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"Ana Luiza era una joven prometedora que, con esfuerzo y talento, estaba construyendo su carrera en el mundo de Miss Universo", agregaron.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co