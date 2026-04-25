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Noticias Caracol  / MUNDO  / Irán envía advertencia a Estados Unidos ante la continuidad del bloqueo naval en sus puertos

Irán envía advertencia a Estados Unidos ante la continuidad del bloqueo naval en sus puertos

Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron a Estados Unidos que responderán ante el bloqueo y aseguraron que “estamos preparados y decididos a infligir daños aún más severos” en caso de una nueva agresión.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Editado por: Heidy Carreño
Irán envía advertencia a Estados Unidos ante continuidad del bloqueo naval en los puertos
Irán envía advertencia a Estados Unidos ante continuidad del bloqueo naval en los puertos -
AFP

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este sábado a Estados Unidos sobre las consecuencias de continuar con el bloqueo naval de los puertos iraníes, lo que calificaron como acciones de “bandolerismo y piratería”, y amenazaron con dar una respuesta firme.

“Si el Ejército estadounidense agresor continúa con el bloqueo, el bandolerismo y la piratería en la región, debe estar seguro de que se enfrentará a la respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de Irán”, aseguró el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

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El ente militar, que coordina al Ejército regular iraní con la Guardia Revolucionaria, indicó que las Fuerzas Armadas cuentan actualmente con “mayor capacidad y preparación que antes” para defender la soberanía, el territorio y los intereses nacionales, y sostuvo que EE.UU. “ya ha experimentado parte de este poder” durante la guerra que comenzó el 28 de febrero.

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Asimismo, el cuartel general aseguró que Irán mantiene la vigilancia sobre los movimientos de sus adversarios en la región y el control del estratégico estrecho de Ormuz, y advirtió de que responderá con mayor contundencia en caso de una nueva agresión.

“Estamos preparados y decididos (…) a infligir daños aún más severos en caso de una nueva agresión de los enemigos estadounidenses y sionistas”, concluyó.

Esta advertencia llega después de que fuerzas de Estados Unidos interceptaran anoche un buque con bandera iraní que pretendía dirigirse a un puerto de la República Islámica.

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Según el Comando Central de Estados Unidos, unos 34 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha desde que se inició el bloqueo naval el 13 de abril.

Irán, a su vez, mantiene un estricto control sobre la vía marítima por donde transita el 20 % del petróleo mundial y en los últimos días ha confiscado varios buques, entre ellos el 'Epaminodes', incautado la víspera por la Guardia Revolucionaria “debido a que desobedeció advertencias y cometió numerosas infracciones marítimas”.

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AGENCIA EFE

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