Ex reina de belleza acusada de acabar con la vida de su recién nacido se declaró inocente

Las acusaciones contra una joven de 22 años, exestudiante de la Universidad de Kentucky, en Estados Unidos, tienen conmocionado al país. El viernes 10 de abril la mujer tuvo una de sus primeras audiencias ante un estrado judicial por, aparentemente, haber asesinado a su recién nacido y luego tirar el cadáver a la basura.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A pesar de los cargos presentados contra la joven, ex porrista y reina de belleza, ella se declaró inocente.



¿Qué se sabe sobre este caso?

Esta historia, considerada de terror por muchos, comenzó en agosto de 2025, cuando algunos estudiantes de la Universidad de Kentucky alertaron sobre extraños sonidos que venían desde la habitación de la entonces alumna Laken Snelling. Cuando algunos fueron al dormitorio para verificar que su compañera estuviera bien quedaron alertados porque notaron algunas manchas de sangre en el suelo.

A finales de agosto de 2025 varios uniformados llegaron al campus de la universidad y registraron el cuarto de la joven cuando esta no estuviera presente. Según el informe revelado por la revista People, los oficiales quedaron muy sorprendidos al hallar dentro del armario de la estudiante una bolsa de basura negra, dentro de la cual estaba el cuerpo sin vida de un recién nacido, envuelto en una toalla.



A Kentucky cheerleader, Laken Snelling, accused of secretly giving birth, killing the newborn, and placing the baby in a trash bag has pleaded not guilty to first-degree manslaughter, after prosecutors alleged she suffocated the infant. pic.twitter.com/YfFP0SviDZ — Breaking911 (@Breaking911) April 10, 2026

Publicidad

Laken Snelling se encontraba en clase cuando las autoridades hicieron el hallazgo en su habitación, por lo que inmediatamente fue localizada y arrestada. El primer lugar al que la trasladaron fue a un hospital, donde se confirmó que horas antes había dado a luz. La joven de 22 años renunció a su derecho de hablar con las autoridades y no dio ni una sola declaración.

Mientras el procedimiento de arresto contra Snelling avanzaba, también se le realizó una autopsia al cuerpo del recién nacido. El informe forense develó una triste realidad: el bebé nació con vida y la causa de su muerte fue "asfixia por medios indeterminados".

Publicidad

Con estas pruebas, las autoridades determinaron que Snelling ocultó su embarazo y el nacimiento de su hijo, el cual tuvo completamente sola en su habitación universitaria y luego asfixio hasta que murió. En un primer momento a la joven le imputaron los cargos de abuso de un cadáver, manipulación de pruebas y ocultación de un nacimiento, pero tras el informe forense agregaron homicidio involuntario.

Para ese momento Laken Snelling decidió contar la verdad. Reconoció que tuvo un parto completamente sola en su dormitorio de la Universidad, pero aseguró que se quedó dormida junto al recién nacido y cuando despertó notó que este estaba sin vida. En ese momento, tenía que salir a clases, por lo que colocó el cuerpo del bebé y la placenta en una bolsa de basura e intentó limpiar la escena.

La fiscal del condado de Fayette, Kimberly Baird, detalló que fueron estas declaraciones de la exalumna las que llevaron al gran jurado a agregar el cargo de homicidio involuntario. "Se les proporcionó información sobre el homicidio, los cuatro niveles de homicidio, y luego deliberaron y decidieron que el cargo que debía presentar el gran jurado era el de homicidio involuntario en primer grado", detalló a WKYT.

Laken Snelling actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en la casa de su padre en Tennessee tras pagar la fianza y se retiró de la universidad. El viernes 10 de abril acudió a su comparecencia ante el tribunal y allí se declaró no culpable de los cargos. Se fijó una audiencia preliminar para el 14 de mayo, mientras que la audiencia de estado del caso se programó para el 12 de junio.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co