El peculiar video que la exreina Carolina Flores habría publicado en redes antes de su muerte

Un video compartido en redes sociales por la exreina de belleza Carolina Flores antes de su asesinato ha captado la atención pública, luego de que usuarios empezaran a reinterpretar su contenido tras conocerse los detalles del crimen. La publicación, que en su momento pasó desapercibida, hoy circula ampliamente y supera los 3,6 millones de reproducciones.



En las imágenes, la joven aparece en un momento cotidiano junto a su bebé y su esposo. La escena, aparentemente familiar, está acompañada por una frase que ahora genera múltiples interpretaciones: “¿a esto le tenía tanto miedo?”, junto a un emoji conmovido y un corazón con una venda. En la descripción del video se lee además: “Mi pequeña gran familia”.



Lo que se sabe del crimen

Mientras el video continúa circulando, la investigación avanza con base en nuevos elementos. De acuerdo con la información revelada, cámaras dentro del apartamento habrían registrado la conversación previa al ataque, así como los momentos posteriores.

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En el audio, la interacción entre Carolina Flores y su suegra inicia de manera cotidiana. La mujer mayor relata detalles de su viaje, mientras la joven responde con preguntas. La conversación se mantiene en un tono aparentemente normal hasta que la víctima se dirige a otra habitación.



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Posteriormente, según los registros, se escuchan detonaciones y gritos. Informes forenses señalan que la exreina recibió múltiples impactos de arma de fuego en la cabeza y el torso, lo que causó su muerte en el lugar.

Alejandro, su pareja, apareció desde otro rincón del apartamento cargando a su pequeño de ocho meses. Le dijo "¿Qué fue eso?, ¿qué hiciste loca?". Ella solo dice: "Nada, me hizo enojar".



Aún con el niño en brazos, Alejandro se asomó al cuarto para descubrir los restos de Carolina. El le reclamó por su familia y ella le contestó: "Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó"



Debido a las evidencias recolectadas que ampliamente han sido difundidas por redes sociales, las autoridades señalan como principal sospechosa a la suegra de la víctima, identificada como Érika María ‘N’, quien actualmente se encuentra prófuga. Un juez de control de garantías emitió una orden de captura en su contra.

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La reconstrucción del caso indica que, tras el ataque, la mujer habría dejado el arma en la cocina, recogido sus pertenencias y solicitado un taxi para abandonar el lugar. Desde entonces, no se ha confirmado su ubicación.

Los usuarios han interpretado el mensaje del video

Tras el asesinato ocurrido el pasado 15 de abril en un apartamento del sector de Polanco, en Ciudad de México, el contenido del video ha comenzado a ser interpretado de forma distinta por quienes lo ven ahora. Lo que antes podía entenderse como una reflexión personal, hoy es leído por algunos usuarios como una señal de que algo no andaba bien.

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En la sección de comentarios se repiten frases como: “Ahora se entiende el miedo”, “La intuición nunca falla” o “No era miedo, era tu intuición”. Otros mensajes, como “le hubieras hecho caso a tu miedo" y "el ni intento defenderte”.

Sin embargo, es importante resaltar que no existe confirmación oficial que relacione directamente el contenido del video con lo ocurrido. Las interpretaciones surgen desde la reacción de los usuarios, quienes han conectado la publicación con los hechos conocidos posteriormente.

Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de la sospechosa y el análisis de las pruebas, el caso de Carolina Flores sigue generando interrogantes, tanto en el ámbito judicial como en el entorno digital donde una de sus últimas publicaciones permanece activa.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co