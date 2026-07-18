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Noticias Caracol  / MUNDO  / Reportan el primer caso de muerte por legionelosis en Nueva York: ¿qué es y cómo se contrae?

Reportan el primer caso de muerte por legionelosis en Nueva York: ¿qué es y cómo se contrae?

Las autoridades en EE.UU. ordenaron la desinfección de 76 edificios, entre ellos el Museo Metropolitano de Arte, tras confirmar 67 casos de esta enfermedad.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 18 de jul, 2026
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Nueva York casos de legionelosis
El Departamento de Salud de la ciudad precisó que se han confirmado 67 casos en Manhattan.
Getty Images

Una persona murió en Nueva York tras contraer la legionelosis, anunciaron el viernes los servicios de salud locales en un comunicado.

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El Departamento de Salud de la ciudad precisó que se han confirmado 67 casos en el barrio del Upper East Side y que 12 personas están hospitalizadas.

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También ordenó la limpieza y desinfección de 76 edificios, entre ellos el famoso Museo Metropolitano de Arte (Met), luego de que las muestras de agua dieran positivo a la bacteria responsable de esta enfermedad.

Según la información, los primeros contagios se identificaron en los barrios de Carnegie Hill y Yorkville. Además, según las cifras oficiales los diagnósticos alcanzaron su punto máximo el 6 y 7 de julio, cuando se registraron 11 y 10 casos.

¿Qué la legionelosis y cómo se contrae?

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La legionelosis, también conocida como enfermedad del legionario, es una infección pulmonar grave causada por la bacteria legionella, con una tasa de mortalidad del 9%.

El contagio puede producirse a través de agua contaminada o al inhalar microgotas en el aire. La enfermedad no se transmite de persona a persona.

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El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York llamó a quienes presenten síntomas gripales, como fiebre, escalofríos, dolores musculares y tos, a buscar atención médica inmediata.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la enfermedad puede tratarse con antibióticos, aunque alrededor del 9% pueden resultar mortales, especialmente entre adultos mayores o personas con enfermedades cardíacas.

La enfermedad debe su nombre a los primeros casos conocidos, registrados en 1976 en un hotel de Filadelfia donde la asociación de veteranos de la American Legion celebraba una conferencia. En aquella ocasión murieron 34 personas.

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