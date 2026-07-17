Claudia Sheinbaum se pronuncia tras temblor en México y aclara si hubo daños o víctimas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que las autoridades no han registrado daños ni víctimas tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido frente a las costas de Chiapas. No obstante, señaló que continúan activados los protocolos de protección civil y las medidas preventivas ante la alerta de tsunami emitida para el sur del país.

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“Luego del sismo magnitud 7,4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, escribió la mandataria en su cuenta de X.



Sheinbaum indicó además que las autoridades de los tres niveles de gobierno se encuentran realizando inspecciones en campo para verificar posibles afectaciones en infraestructura y coordinar acciones de prevención en las áreas donde el movimiento telúrico se sintió con mayor fuerza.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas. Continuaremos con la información”, señaló.



¿Cuál fue el epicentro del temblor en México?

El pronunciamiento se produjo después de que un sismo de magnitud 7,4 sacudiera la mañana de este viernes el sur de México. El epicentro se localizó cerca de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, muy próximo a la frontera con Guatemala.



De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento ocurrió a las 08:48 hora local (14:48 GMT) y fue percibido en varias regiones de Chiapas, Oaxaca y otros estados del sur mexicano.



Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, aseguró que tras la emergencia “hasta el momento no tenemos nada qué lamentar”, al tiempo que informó sobre la suspensión de actividades administrativas e hizo un llamado al sector privado para adoptar la misma medida preventiva.

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Luego del terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) emitió una alerta para las costas del Pacífico mexicano y advirtió sobre posibles variaciones en el nivel del mar de hasta 1,05 metros por encima de la marea en sectores del litoral de Chiapas y Oaxaca.

En ese contexto, la presidenta mexicana pidió a la ciudadanía seguir las recomendaciones de las autoridades. “La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil”, indicó Sheinbaum.

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Asimismo, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que mantiene vigilancia permanente en todas las regiones del estado y desplegó personal de emergencia para inspeccionar infraestructura, viviendas y servicios básicos con el fin de identificar posibles daños.

Desde Oaxaca, el gobernador Salomón Jara reportó que los protocolos de revisión fueron activados de manera inmediata y afirmó que, hasta el momento, no se han detectado afectaciones significativas.

En tanto, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, señaló que no existen informes sobre daños graves en instalaciones marítimas, aunque advirtió que podrían producirse incrementos temporales en el nivel del mar y corrientes inusuales en algunas playas del Pacífico mexicano.

México es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción de varias placas tectónicas. Los estados del sur, especialmente Chiapas, Oaxaca y Guerrero, concentran algunos de los terremotos más intensos registrados históricamente en el país.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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