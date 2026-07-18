Trump advierte con aumentar aranceles a Canadá por humo de incendios; preocupa la final del Mundial

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el viernes con aumentar los aranceles a Canadá para cubrir el costo de la contaminación por humo provocada por los incendios forestales que han asfixiado gran parte de Estados Unidos. El denso humo de los incendios forestales que se eleva desde Canadá y el norte de Minnesota ha provocado alertas por la mala calidad del aire en todo Estados Unidos.

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Hasta el sábado, había 937 incendios activos en Canadá, la mayoría de los cuales estaban fuera de control, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales.

"Esto es negligencia deliberada, y se está convirtiendo en algo que ocurre cada año, costándole a Estados Unidos miles de millones de dólares", dijo Trump en Truth Social, y agregó que "el costo de esta contaminación debe agregarse necesariamente a los aranceles que Canadá está pagando actualmente".



Trump acusó a Canadá de "no mantener adecuadamente" sus bosques, al no llevar a cabo una "gestión forestal básica ni la eliminación de escombros". Dijo que llamaría al primer ministro Mark Carney "para averiguar qué van a hacer al respecto" del humo.



La ministra canadiense de Gestión de Emergencias, Eleanor Olszewski, afirmó que Canadá y Estados Unidos están en "contacto constante", haciendo referencia a su "larga historia de colaboración para combatir los incendios forestales".

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Añadió que Canadá ha invertido 12.000 millones de dólares en la sostenibilidad de los bosques y la prevención de incendios desde 2020.

Detroit, en el medio oeste de Estados Unidos, siguió siendo el viernes la ciudad más contaminada del mundo, según el monitor IQAir. Washington y Chicago no se quedaron atrás, y las autoridades advirtieron sobre los riesgos de pasar tiempo innecesario al aire libre.

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La contaminación generó preocupación de cara a la final del Mundial que se celebrará el domingo en un estadio al aire libre en Nueva Jersey.

En Nueva Jersey y Nueva York, el área metropolitana experimentaba una calidad del aire que podría ser perjudicial para la salud de los grupos sensibles, lo que supone una mejora después de que la niebla tóxica del jueves hiciera que el horizonte de Manhattan fuera prácticamente invisible.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el humo podría espesarse durante la noche y hasta la mañana del sábado. Los organizadores del torneo están "siguiendo de cerca la situación", declaró Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial, en una rueda de prensa.

Peter Mullinax, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), declaró a la AFP que los vientos sobre los Grandes Lagos podrían empujar más humo hacia el noreste, lo que podría mantener el cielo brumoso.

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Dijo que las previsiones para esa región apuntan a cierta mejoría. "No creo que esto deba tener el mismo impacto que si estuvieras jugando un partido hoy en día", dijo Mullinax.

Según Joel Dreessen, meteorólogo especializado en la calidad del aire del estado de Maryland, la cuestión para el partido del domingo es si más humo se extenderá hacia el sur tras los sistemas de tormentas del fin de semana.

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"Algunos modelos empiezan a indicar que comenzaremos a ver menos humo", declaró a la AFP.

- Toxicidad en los viajes -

En ciudades del Medio Oeste y el Noreste, la gente usaba mascarillas al aire libre para filtrar el aire contaminado. En Nueva York, las bibliotecas y las estaciones de tren las repartían gratuitamente.

Chris Carlsten, que estudia los efectos del humo de los incendios en la salud en la Universidad de Columbia Británica, declaró a la AFP que las partículas finas de contaminación procedentes de los incendios forestales tienen un impacto especialmente negativo en los pulmones, mientras que la contaminación de los vehículos tiende ligeramente a afectar al corazón.

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Según explicó, las columnas de humo pueden estar compuestas de restos de madera y vegetación, pero también de pintura, plástico o metal.

Y a medida que las columnas de humo se desplazan, sufren un "envejecimiento fotoquímico", una serie de reacciones que, según Carlsten, "parecen hacer que, por lo que sabemos de química, el aerosol sea más tóxico".

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La región del Alto Medio Oeste, más cercana a los incendios, ha sufrido una calidad del aire especialmente mala, con zonas de Michigan, Minnesota y Wisconsin registrando durante días niveles de contaminación atmosférica muy superiores a los "peligrosos".



- Vínculo con el cambio climático -

Los defensores de esta causa han destacado la conexión entre los episodios repetidos de humo de incendios forestales y el cambio climático.

Mark Parrington, científico del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus, declaró a la AFP que el cambio climático está creando las condiciones para una temporada de incendios más larga, con temperaturas del aire en la superficie más elevadas y menor humedad del suelo.

Entonces, explicó, "cuando se produce una ignición, vemos incendios persistentes a gran escala que pueden arder durante semanas y semanas seguidas durante todo el verano".

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Según las autoridades de Ontario, los incendios se agravaron el viernes en Canadá, especialmente en esa provincia.

Los incendios en Ontario no han causado víctimas mortales, y varias comunidades remotas han sido evacuadas mientras decenas de aeronaves combaten las llamas.

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Mientras tanto, 16 incendios activos seguían arrasando el Bosque Nacional Superior, en la frontera de Minnesota con Canadá.

"El pronóstico de un clima errático, vientos cambiantes y la posibilidad de ráfagas de viento y tormentas eléctricas aisladas y dañinas supondrán un desafío para las labores de extinción de incendios", declaró el servicio forestal de Estados Unidos.

AGENCIA AFP