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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Temblor de magnitud 4,8 sacude este miércoles 19 de agosto a Perú: se sintió en la capital del país

Temblor de magnitud 4,8 sacude este miércoles 19 de agosto a Perú: se sintió en la capital del país

Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80% de la actividad sísmica mundial.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Temblor de magnitud 4,8 sacude este miércoles a Perú: se sintió en la capital del país
Getty Images

Un sismo de magnitud 4,8 se sintió a las 05.28 hora local (10.28 GMT) de este miércoles en Lima, sin que se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a 42 kilómetros al suroeste del distrito de Lurín, en el sur de la capital peruana, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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El organismo estableció su profundidad a 42 kilómetros y precisó que alcanzó una intensidad de III en Lurín. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó de que el temblor no generó riesgo de un tsunami en el litoral peruano. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que "fue percibido entre leve y moderado por la población" y explicó que supervisó las zonas vulnerables sin que se reporten daños.

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Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80% de la actividad sísmica mundial. En julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas. El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un sismo de magnitud 7.9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales.

EFE

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