Noticias Caracol  / MUNDO  / Reportan terremoto en Afganistán de magnitud 5,8: esto se sabe

Reportan terremoto en Afganistán de magnitud 5,8: esto se sabe

El sismo se produjo a unos 130 kilómetros al noreste de Kabul, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Por: AFP
Actualizado: 20 de feb, 2026
Editado por: Laura Valentina Mercado
Kabul, capital de Afganistán.
AFP

Un terremoto sacudió este viernes el este de Afganistán, reportaron periodistas de AFP en la capital, Kabul, y en la provincia de Nangarhar. El sismo de magnitud 5,8 se produjo a unos 130 kilómetros al noreste de Kabul, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). Por el momento no se conocen informes sobre daños o víctimas.

Residentes de las provincias de Bamiyán y Wardak, al oeste de la capital, también dijeron a AFP que sintieron el temblor. Los terremotos son comunes en Afganistán a lo largo de la cordillera del Hindu Kush, cerca de donde se encuentran las placas tectónicas euroasiática e india.

En agosto de 2025, un terremoto poco profundo de magnitud 6,0 en el este del país arrasó pueblos en las laderas y provocó la muerte de más de 2.200 personas. Semanas más tarde, un sismo de magnitud 6,3 en el norte de Afganistán mató a por lo menos 27 personas.

En 2023 y 2022, cientos de personas murieron y miles de viviendas quedaron destruidas por otros terremotos ocurridos en Herat, cerca de la frontera con Irán, y en Nangarhar. Las deficientes redes de comunicación e infraestructuras en las zonas montañosas de Afganistán han dificultado la respuesta ante desastres, impidiendo que las autoridades lleguen a pueblos remotos durante horas o incluso días.

AFP

