En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
DESAFÍO SIGLO XXI
NUEVO PASAPORTE COLOMBIANO
THERIANS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump dice que considera un ataque limitado para presionar a Irán

Donald Trump dice que considera un ataque limitado para presionar a Irán

El mandatario de los Estados Unidos ha estado insistiendo al país de Medio Oriente para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 20 de feb, 2026
Comparta en:
Trump le advierte a Irán que llegue a un acuerdo o “pasarán cosas malas”
Medios internacionales aseguran que los militares de EE. UU. están lisos desde el miércoles para lanzar una ofensiva este fin de semana.
AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Supongo que puedo decir que lo estoy considerando", respondió a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un posible ataque en menor escala en territorio iraní, cerca del que EE.UU. ha ordenado un gran despliegue de navíos de guerra.

Últimas Noticias

  1. Donald Trump durante el anuncio de aranceles recíprocos.
    Donald Trump durante el anuncio de aranceles recíprocos.
    BRENDAN SMIALOWSKI/AFP
    MUNDO

    Corte Suprema de Estados Unidos declara ilegales los aranceles impuestos por Trump: ¿qué sigue?

  2. Kabul, capital de Afganistán.
    Kabul, capital de Afganistán.
    AFP
    MUNDO

    Reportan terremoto en Afganistán de magnitud 5,8: esto se sabe

Las declaraciones de Trump ocurren solo un día después de que lanzara la Junta de Paz, que busca juntar esfuerzos para ponerle un alto a los conflictos que se presentan a nivel mundial y devolverle la salud” al sistema que él mismo ha desacreditado, en colaboración con la ONU. En ese evento, el jefe de Estado advirtió que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán "en los próximos 10 días" en caso de no llegar a un acuerdo.

"Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días", dijo durante la inauguración.

En esa misma línea, insistió en la importancia de alcanzar "un acuerdo significativo" sobre Irán, "de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas".
NOTICIA EN DESARROLLO

Publicidad

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Donald Trump

Irán

Estados Unidos

Política Internacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad