Donald Trump dice que considera un ataque limitado para presionar a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear.

"Supongo que puedo decir que lo estoy considerando", respondió a preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre un posible ataque en menor escala en territorio iraní, cerca del que EE.UU. ha ordenado un gran despliegue de navíos de guerra.

Las declaraciones de Trump ocurren solo un día después de que lanzara la Junta de Paz, que busca juntar esfuerzos para ponerle un alto a los conflictos que se presentan a nivel mundial y devolverle la salud” al sistema que él mismo ha desacreditado, en colaboración con la ONU. En ese evento, el jefe de Estado advirtió que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán "en los próximos 10 días" en caso de no llegar a un acuerdo.



"Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días", dijo durante la inauguración.



En esa misma línea, insistió en la importancia de alcanzar "un acuerdo significativo" sobre Irán, "de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas".

NOTICIA EN DESARROLLO