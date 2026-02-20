¿Cuál fue la causa de muerte del actor Eric Dane? Los detalles de la dura enfermedad que padecía

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por participar en las series de televisión 'Grey's Anatomy' y ' Euphoria', murió este jueves 19 de febrero a los 53 años, según informaron medios locales. El intérprete que se destacó por una carrera en la televisión libraba una batalla contra una dura enfermedad que le fue diagnosticada en abril de 2025.

Dane falleció casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares. Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado en el que señaló que el actor murió rodeado de sus seres queridos tras "una valiente batalla" contra la enfermedad, según informó la revista estadounidense People, especializada en famosos.



El intérprete alcanzó la fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como "McSteamy", en Grey’s Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC. Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.



Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie 'The Last Ship', donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en 'Euphoria', en la que interpretó a Cal Jacobs. En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.

"Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición", dijo en unas declaraciones Sam Levinson, el creador de la serie 'Euphoria', en un comunicado que difundió The Hollywood Reporter (THR).

"Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de Eric Dane. Tenía un talento increíble y HBO tuvo la suerte de haber trabajado con él en tres temporadas de 'Euphoria'. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos durante este momento difícil", se lee en el mensaje emitido por la popular serie.

Las empresas ABC y 20th Television publicaron un comunicado lamentando la muerte del icónico actor: "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en 'Grey's Anatomy' dejaron una huella imborrable en el público de todo el mundo, y su valentía y aplomo durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchos".



¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

La enfermedad conocida como esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno neurológico que afecta a las neuronas motoras, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos (NINDS, por sus siglas en inglés). "A medida que las neuronas motoras se degeneran y mueren, dejan de enviar mensajes a los músculos. Esto provoca que estos se debiliten, comiencen a contraerse (fasciculaciones) y se desgasten (atrofia)", se lee en la página de la entidad.

De acuerdo con el instituto, los primeros síntomas de la enfermedad incluyen:



Tiros musculares en el brazo, la pierna, el hombro o la lengua

Calambres musculares

Músculos tensos y rígidos (espasticidad)

Debilidad muscular que afecta un brazo, una pierna o el cuello

Habla arrastrada y nasal

Dificultad para masticar o tragar

Asimismo, la enfermedad puede causar otros problemas como:



Masticar y tragar (disfagia)

Baboreo (sialorrea)

Hablar o formar palabras (disartria)

Respiración (disnea)

Llanto, risa u otras manifestaciones emocionales involuntarias (síntomas pseudobulbares)

Estreñimiento