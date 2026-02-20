Colombiana asesinada en EE. UU.: encontraron cuerpo en congelador y sospechoso habría huido del país

Una ciudadana colombiana fue asesinada en la ciudad de Norfolk, estado de Virginia, en Estados Unidos. La mujer de 39 años había sido reportada como desaparecida por su familia y la Policía de la ciudad se encontraba en su búsqueda. El cuerpo de la mujer fue hallado dentro de un congelador varios días después y los investigadores apuntan a su esposo como el principal sospechoso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La víctima fue identificada como Lina María Guerra. De acuerdo con la Policía de Norfolk, la colombiana también era conocida como Luana. "El 4 de febrero se presentó un reporte de persona desaparecida ante la Policía de Norfolk para Lina Guerra, quien reside en la cuadra 300 de E Main Street y frecuenta el vecindario del centro de Norfolk. Mide aproximadamente 1,45 m, pesa aproximadamente 45 kg y tiene cabello castaño largo y ojos marrones", se lee en el reporte policial emitida cuando se encontraban en su búsqueda.



La familia de la mujer le había dicho a las autoridades que no tenía información de su paradero y que estaban preocupados por su bienestar, razón por la cual solicitaban ayuda a los habitantes de la ciudad para encontrarla. El cuerpo de Guerra fue hallado en una vivienda de la cuadra 300 de E Main Street de Norfork. "Fue declarada muerta en el lugar de los hechos y el caso se clasificó como muerte indeterminada a la espera de una decisión oficial del Médico Forense Jefe", explicaron las autoridades.



El pasado 11 de febrero, en otro comunicado de la Policía de Norfolk, se indicó cuál había sido la decisión del forense tras los exámenes y verificaciones realizadas en el cuerpo de la colombiana. "La autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense Jefe el 10 de febrero determinó que la causa de la muerte de Guerra fue un homicidio", aseguraron.

Publicidad

Lea: "Fría y calculadora": así definen a la mujer que mató a su amiga embarazada para robarle el bebé



¿Qué se sabe del esposo de la colombiana y principal sospechoso de su muerte?

Al día siguiente, las autoridades dieron a conocer que se hacía una acusación formal al esposo de la colombiana en relación con su muerte. "Tras la investigación, los detectives acusaron a David Varela, de 38 años , de asesinato en primer grado. Los detectives no han revelado el motivo ni las circunstancias de este homicidio. Esta investigación continúa activa y no hay más detalles que compartir", enfatizaron en el comunicado. Según medios locales, Varela se encuentra fugitivo y podría haber huido a Hong Kong.

Según el medio local News 3 WTKR, filial de la CBS en Virginia, Varela habría huido el pasado 5 de febrero, un día después del reporte como desaparecida de Guerra. El hombre es reservista en servicio activo de la Marina de los Estados Unidos. La Policía de Norfolk está colaborando en la investigación y en la búsqueda del sospechoso con el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Publicidad

Paola Ramírez, quien está casada con el hermano de Guerra y reside en Colombia, habló para la filial de CBS. La mujer afirmó que Varela era un esposo celoso y denunció que no sabían nada de la víctima de homicidio las dos semanas previas al reporte de su desaparición. Al parecer, Varela les había dicho que la mujer había sido arrestada y se encontraba en la cárcel por hurto. Además, les compartió una fotografía de ella con ropa naranja que parecía ser de reclusa-

Registros judiciales a los que tuvo acceso el medio local confirmaron que Guerra nunca fue acusada ni condenada por el delito de hurto. “Quiero enfatizar que David ya la había violentado antes. Él la había golpeado antes, pero ella no nos lo dijo para no preocuparnos. Parecía muy religioso, muy tranquilo, normal; por eso esto es tan impactante; nunca imaginamos que haría algo así”,dijo Ramírez. “Lina era el pilar de nuestra familia. Ponía a los demás por encima de ella misma. Era muy querida y aventurera, trabajadora y muy humilde”, agregó la familiar de la colombiana asesinada.