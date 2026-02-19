Delcy Rodríguez firma Ley de Amnistía y pide "máxima celeridad" para que se aplique en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la Ley de Amnistía para que pueda ser publicada en la Gaceta Oficial y comience su aplicación, y pidió al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión que busca reformar el sistema de justicia, que den "máxima celeridad" a la aplicación de la histórica norma aprobada para presos políticos en el país suramericano. (Lea también: Ley de Amnistía es aprobada en Venezuela, pero excluye a condenados por promover acciones armadas)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Rodríguez dijo sentirse "muy complacida" por la aprobación de esta legislación tras recibir a la comisión que hará seguimiento al cumplimiento del proceso de amnistía en el palacio presidencial de Miraflores, donde también estaba presente el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como el presidente del Parlamento y su hermano, Jorge Rodríguez.

También pidió al Parlamento, al programa para la convivencia y la paz y a la comisión para la revolución judicial que evalúe casos que no están contemplados en la recién aprobada ley para "curar heridas, reencauzar la convivencia democrática" y la justicia.



"Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental como una de las grandes virtudes de nuestra república, que debe ser la justicia", añadió.



"Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", dijo Rodríguez tras promulgar la norma en el palacio presidencial de Miraflores. "Ha sido un acto de grandeza", calificó la mandataria interina. "Estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela", auguró.

Publicidad

Luego del acto, el presidente del Parlamento indicó a los medios presentes en Miraflores que esta ley puede sentar las bases para mirar hacia el futuro y para emprender un nuevo camino de paz en Venezuela. Asimismo, ratificó que la comisión de seguimiento, integrada por 23 diputados, podrá recibir los casos que estén contemplados en la ley, así como los de cualquier persona que sienta que su proceso deba ser abordado.



"Mientras no los veamos afuera no vamos a dejar de luchar"

Entre la esperanza y el desgaste, decenas de allegados de presos políticos siguieron con emoción el debate en sus celulares en las afueras de las cárceles, donde acampan desde hace casi dos meses en espera de su libertad.

"Feliz, feliz, con esperanza, pero siempre a la expectativa", dijo Petra Vera a las afueras de unos calabozos policiales en la capital, donde su cuñado está preso. "Mientras no los veamos afuera no vamos a dejar de luchar", aseguró.

Publicidad

Una mujer contenía el aliento con lágrimas en las mejillas, otra rezaba entre susurros frente a El Helicoide, un símbolo de la represión estatal que la presidenta interina ordenó cerrar. (Lea también: Duro relato de colombiano que estuvo preso en cárcel de Venezuela: "Es fuerte el daño psicológico")



"Excluyente"

El artículo 8 especifica 13 momentos clave de los 27 años de chavismo en el poder, el resultado de arduas discusiones fuera del hemiciclo. Va desde el golpe de Estado al popular y fallecido presidente Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

"Ya eso por sí mismo es excluyente y desconoce que la persecución ha sido continua", dijo a la AFP el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob.

Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones.

El artículo 9, por su parte, excluye a "personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras".

Publicidad

María Corina Machado, al igual que otros dirigentes opositores, ha sido señalada en distintas oportunidades de llamar a invasiones contra Venezuela.

La líder de la oposición venezolana está en Estados Unidos tras pasar más de un año en la clandestinidad en el país. Promete regresar a Venezuela cuando las condiciones de seguridad estén dadas.

Publicidad

La manzana de la discordia: el artículo 7. El jueves se aprobó por unanimidad con modificaciones. La amnistía abarca "a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos" en 27 años del chavismo, que "esté a derecho o se ponga a derecho". Involucra así a los tribunales, señalados de servir al chavismo.

La Ley de Amnistía incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez. "Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a fines del otorgamiento de la amnistía", se lee en el texto.

La amnistía es parte de una agenda que incluye mayor apertura petrolera y un vuelco en las maltrechas relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019. (Lea también: Venezuela y Comando Sur de EE. UU. acuerdan luchar juntos contra el narcotráfico y el terrorismo)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP