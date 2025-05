Representante de Palestina ante la ONU rompe en llanto por los niños de Gaza: “Es insoportable”

Riyad Mansour, representante permanente de Palestina ante la ONU, rompió a llorar durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al relatar el drama que viven los niños en Gaza, donde han muerto 54.000 personas desde octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad, que contabiliza entre ellos más de 16.000 menores de edad.



"Los civiles de Gaza han perdido toda esperanza. En lugar de decir 'adiós, hasta mañana', los palestinos de Gaza dicen ahora 'hasta pronto en el paraíso'. La muerte es su compañera. No es vida, no es esperanza. Los habitantes de Gaza merecen más que sobrevivir. Merecen un futuro", afirmó la enviada de la ONU para Oriente Medio, Sigrid Kaag, al Consejo de Seguridad, cuando la ofensiva de Israel contra el movimiento islamista palestino Hamás cumple 600 días.

“¿Cómo puede alguien soportar este dolor?”

Mansour no pudo contener las lágrimas al hablar ante la ONU sobre la situación en Gaza, particularmente para los más pequeños. "Decenas de niños mueren de hambre. La imagen de madres abrazando sus cuerpos inmóviles, acariciándoles el pelo, hablándoles, pidiéndoles perdón, es insoportable. ¿Cómo puede alguien… soportar este dolor?”, logró decir antes de derrumbarse en medio del llanto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Luego se excusó con los presentes y continuó con su intervención, recalcando que tiene “nietos. Sé lo que significan para sus familias, y ver la situación de los palestinos sin que tengamos corazón para hacer algo va más allá de la capacidad de cualquier ser humano para soportarlo. Las llamas y el hambre están devorando a los niños palestinos. Por eso estamos tan indignados como palestinos, los 14 millones en los territorios ocupados, en las diásporas, en los campamentos de refugiados, en lugares lejanos, hasta en California y en todas partes, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestro pueblo, no queremos que tengan que pasar por esta tragedia”.

La destrucción es visible. El 92 % de las viviendas en la Franja han sido dañadas o derrumbadas, informó la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA); menos del 5 % de las tierras cultivables siguen disponibles, según una evaluación geoespacial de la FAO, y cerca de medio millón de gazatíes afronta hambruna, de acuerdo con el último informe del IPC, el panel internacional de expertos en hambruna que asesora a las Naciones Unidas.

"La imagen de madres abrazando sus cuerpos inmóviles, acariciándoles el pelo, hablándoles, pidiéndoles perdón, es insoportable. ¿Cómo puede alguien… soportar este dolor?", expresó el representante palestino permanente ante la ONU - AFP

Publicidad

"Ya no pensamos. No vivimos. Nos arrastran a un crematorio. Somos humanos que respiran privados de toda forma de vida, deseando el momento en el que estemos a salvo", dijo a EFE por mensajes la gazatí Islam, que se refugia junto a miembros de su familia en la Universidad de al Azhar, en ciudad de Gaza; la misma en la que se graduó de odontología.

"Desde la reanudación de las hostilidades en Gaza, la ya aterradora existencia de los civiles se ha hundido aún más en el abismo", expresó por su parte la enviada de la ONU para Oriente Medio, pidiendo una vez más un alto el fuego y la liberación de los rehenes israelíes.

Publicidad

Al hablar de la gente en Gaza, "palabras como empatía, solidaridad y apoyo han perdido su significado", añadió. "No debemos acostumbrarnos al número de personas muertas o heridas. Son hijas, madres y niños pequeños cuyas vidas han sido destrozadas. Todos tienen un nombre, todos tenían un futuro, todos tenían sueños y aspiraciones", manifestó.

Ward, la niña de 5 años que refleja el dolor de los niños en Gaza

Ella sobrevivió al ataque israelí a una escuela donde se refugiaban decenas de desplazados, pero las llamas acabaron con cinco de sus hermanos y con su madre. "En ese colegio jugaban niños inocentes que nunca vivirán", dice Basem Mohamed Yusef al Shij Jalil, su tío. "Cuando vi a Ward por televisión, cómo estaba huyendo del fuego... fue difícil. No se puede describir", afirma en una entrevista a EFE horas después del incendio.

La escena quedó grabada en un video que se hizo viral. Un edificio en llamas y la silueta a través de las ventanas de una niña pequeña caminando, tratando de salir de una escuela bombardeada en Ciudad de Gaza. Pero no está claro si esa niña es Ward u otra pequeña que también sobrevivió al ataque. Sanidad gazatí asegura que se trata de Ward, pero fuentes de la Defensa Civil dicen que podría tratarse de otra pequeña ingresada con quemaduras en la cara, en el hospital Al Ahli.

Según Basem, la familia de Ward vivía en Deir Al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, pero su casa quedó destruida y tras el primer alto al fuego de noviembre de 2023 se mudaron a la capital, donde se fueron vivir al barrio de Shujaiya, centro de múltiples órdenes de evacuación dictadas por Israel. Acabaron en una escuela de este barrio, donde se resguardaban y vivían junto a otras familias hasta que en la madrugada del lunes 26 de mayo el Ejército israelí les atacó.

"Una hora después del ataque me fui al hospital Bautista, donde encontré los esqueletos quemados de mis sobrinos y sobrinas (de entre 3 y 19 años)", cuenta el hombre de 48 años. Uno de ellos, Mohamed, incluso estaba decapitado, con la cabeza quemada, añade. "Los niños fueron blanco tras la medianoche de la aviación militar, cuando estaban dormidos", relata el tío.

Publicidad

La madre también murió en el acto, mientras el padre se encuentra en estado crítico en la UCI de un hospital. De los siete hermanos solo sobrevivieron ella y otro menor que también está herido. En total, en el ataque murieron al menos 32 personas y más de medio centenar resultaron heridas, según Sanidad gazatí.

La pequeña Ward, que significa 'rosa' en árabe, aún pregunta por su madre y sus hermanos y, aunque ha visto los cuerpos, no es consciente del todo de lo sucedido. Permanece callada y muestra unos rasguños en ambos brazos, que son prácticamente las únicas señales de que sobrevivió al ataque.

Publicidad

"El miedo que vivió durante el incendio, mientras su familia, sus hermanos, su mamá se quemaban delante de ella. ¿Quién va a responder por eso?", se pregunta Basem, que ahora cuida de ella. Afirma que antes de la ofensiva israelí, la niña tenía siempre ganas de jugar y una sonrisa en la cara, pero ahora, con casi media vida vivida bajo las bombas y forzada a desplazarse continuamente, siempre está "en estado de tensión".

"Queremos el fin de la guerra para que esta niña viva mejor y tenga un buen futuro, no sólo para ella sino para toda la sociedad de Gaza. Pedimos a todo el mundo y al mundo árabe el cese inmediato de la guerra", clama Basem.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP