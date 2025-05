Residencia en España para colombianos y latinos: abecé de cambios con nueva reforma según experta

La reciente reforma del reglamento de la ley de extranjería en España empezó a regir desde este martes 20 de mayo. Con ella los migrantes indocumentados que viven en el país ibérico podrían tener una gran oportunidad para regularizarse. Y es que los conocedores en el tema aseguran que este cambio busca reducir plazos y simplificar requisitos para que los extranjeros puedan obtener la residencia con menos trámites y mayor facilidad, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos.



¿Cuáles son los principales cambios que tiene este trámite y qué tan beneficioso puede resultar?

Noticias Caracol consultó a Nikol Ruiz Pinzón, abogada del gabinete jurídico en Colombia especializado en servicios de extranjería Saavedra Arias y Asociados, quien dio detalles sobre esta nueva reforma de la ley de extranjería en España. Las principales modificaciones inciden sobre los visados, plazos de arraigo, permisos familiares y las figuras de régimen transitorio o estudiantes extranjeros. "Antes estaba en vigencia el real decreto 557 del 2011; el que está ahora en vigencia es el 1155 de 2024, el cual fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre", dio a conocer la experta.

Requisitos para entrar a España si es colombiano - Getty Images

En cuanto a los visados, la reforma establece que todas las autorizaciones iniciales de visado sean de un año y las renovaciones, de cuatro. Por esta misma línea, España extendió sus categorías que hagan más fácil ingresar al país de manera regular, estructurando estos ingresos en torno a cuatro bloques, los cuales son:



Tránsito aeroportuario.

Corta duración (90 días).

Larga duración (para permisos de trabajo o estudios).

Búsqueda de empleo (el cual extendió el plazo de 3 a 12 meses para residir en España con el objetivo de encontrar trabajo, sin que sea necesario salir del país para hacer el cambio al permiso de trabajo).

La nueva normativa también reduce los plazos para solicitar arraigo, pues desde el 20 de mayo los inmigrantes indocumentados deberán vivir en España durante dos años para poder acogerse a este procedimiento con el que pueden formalizar su estancia en el país.

"Otro cambio que tuvo es el relativo al arraigo, que se disminuyó y ya pasó de 3 años a 2 años. Hay diferentes tipos de arraigo y digamos que el requisito antes era que cumplieran 3 años estando allí", agregó la entrevistada.

Tenga en cuenta que con esta reforma quedan planteadas cinco modalidades de arraigo, las cuales corresponden al arraigo social, arraigo sociolaboral, arraigo familiar, arraigo socioformativo y arraigo de segunda oportunidad.



Nuevos tipos de arraigo

El arraigo socioformativo es nuevo en esta reforma, y le resultará muy beneficioso a quienes lleguen a España a estudiar. "El primer cambio que trae este reglamento es el relativo a la visa de estudios, porque antes era por un año, ahora permite que sea por el tiempo que dure el visado de estudios y da la oportunidad de poder trabajar por unas horas dependiendo de de los estudios. (...) También ahora se va a cambiar el estatus de la residencia de estudios, lo que permite más adelante obtener la nacionalidad. Antes se tomaba como una estancia simplemente y ahora se va a poder acceder a la nacionalidad porque al cambiarlo al trabajo tiene un estatus de residencia", agregó Pinzón.

A España aproximadamente 33,21 millones de turistas extranjeros - Kutay Tanir/Getty Images

"Anteriormente no podían trabajar. Simplemente se iban con visa de estudios y lo tomaban como una estancia. Entonces, digamos que aunque haya estado estudiando allí 2 años, 3 años, las personas no podían solicitar después la nacionalidad porque este tiempo no le contaba. Ahora sí lo puede hacer porque ya se va a cambiar el estatus. Ya va a pasar de ser una estancia a ser una residencia", añadió.

El arraigo de segunda oportunidad también surge con esta nueva reforma y busca, como su nombre lo indica, apoyar a quienes hayan perdido una residencia anterior siempre y cuando la justifiquen.

Finalmente, los ajustes también extienden la posibilidad de reagrupación familiar para extranjeros residentes y ciudadanos españoles, permitiendo que los parientes de estas personas puedan hacer los trámites estando dentro de España. Esta medida abarca a hijos de hasta 26 años, parejas no casadas ni registradas que puedan demostrar una relación afectiva equivalente, ascendientes que dependan económicamente y personas encargadas del cuidado de ciudadanos españoles.

Eso sí, la experta aseguró que quienes deseen someterse a este tipo de arraigo "tienen que demostrar el parentesco y que la otra persona está allí de una manera establecida legalmente y digna. (...) Deben tener una vivienda que esté en condiciones de habitabilidad para todas las personas que van a ir allí", dijo la mujer.

En síntesis, conocedores en el tema aseguran que estos nuevos cambios podrían beneficiar mucho a los migrantes indocumentados que deseen regular su situación en España, haciendo de la ley de extranjería una normativa más flexible que se adapte a las problemáticas migratorias actuales.

"Nosotros consideramos que en España, con esta actualización, están flexibilizando los requisitos que tienen. Quieren facilitar a los latinoamericanos su migración allí y el poder regularizar su situación debido a que allá hay un índice de natalidad bajo, entonces quieren hacer que las personas migren de una manera correcta y poder flexibilizar sus requisitos", cerró la legista.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO