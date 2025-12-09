En vivo
MUNDO

Las dudas sobre la presencia de María Corina Machado para la entrega del premio Nobel en Oslo

Decenas de venezolanos en el exilio viajaron a la capital noruega para acompañar a la opositora de 58 años que vive desde agosto de 2024 en la clandestinidad.

Por: AFP
Actualizado: 9 de dic, 2025
