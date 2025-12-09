En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO

Dos aviones de Estados Unidos estuvieron en espacio aéreo venezolano por 40 minutos, según radar

Se trataría de un nuevo gesto que contribuye a elevar la presión del gobierno de Donald Trump sobre el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de dic, 2025
Aviones militares de EEUU sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela
Tensiones por sobrevuelos de Estados Unidos cerca de Venezuela. Imagen de referencia.
AFP

