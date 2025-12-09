Dos aviones de Estados Unidos estuvieron en espacio aéreo venezolano por 40 minutos, según radar

Dos aviones de combate F-18 estadounidenses se internaron este martes en espacio aéreo venezolano, sobre aguas del Golfo de Venezuela, durante aproximadamente 40 minutos, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24. Se trataría de un nuevo gesto que contribuye a elevar la presión del gobierno de Donald Trump sobre el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro.

El sobrevuelo se produjo en torno a las 12:00 hora local (16:00 GMT) en una zona del golfo a unos de 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, segunda ciudad venezolana más poblada. Las dos aeronaves, identificadas como dos F-18 de la variante F, que son biplaza, realizaron varias idas y venidas en forma de tirabuzón antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba, donde se presupone que se encontraría el portaaviones USS Gerald Ford, el mayor y más sofisticado de EE. UU.

El Pentágono envió hace unas semanas al navío, que se unió a un enorme contingente que Washington mantiene en el sur del Caribe desde agosto y que supone su mayor despliegue en la región en décadas. Trump defiende las maniobras como parte de operaciones antinarcóticos, pero Maduro afirma que enmascaran un plan para derrocarlo. Al cabo de meses de crisis, ambos se comunicaron telefónicamente, sin ofrecer detalles de la conversación.



La intrusión en el espacio aéreo venezolano se produjo este martes pese al riesgo que supone la posibilidad de que Caracas emplee sus baterías antiaéreas de fabricación rusa. El sobrevuelo de los cazas se enmarca en la operación Lanza del Sur, en virtud de la cual el Gobierno de Donald Trump decidió desplegar unos 15.000 efectivos en aguas cercanas a Venezuela.



Al tiempo, Washington acusa a Maduro y a una buena parte del régimen y de la cúpula militar venezolana de liderar al Cartel de los Soles, una organización cuya existencia la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense apenas dio a conocer durante en el mandato de Trump. De hecho, se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del líder chavista.



Murió líder opositor de Maduro en Venezuela

Estados Unidos arremetió el domingo contra Maduro en Venezuela tras la muerte en prisión en ese país de un exgobernador opositor procesado por "terrorismo" e "instigación al odio". Alfredo Díaz, encarcelado y aislado desde hace un año, es al menos el sexto miembro de la oposición en morir en prisión desde noviembre de 2024.

"La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro", indicó el Departamento de Estado en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

El ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó el domingo el fallecimiento del opositor de 56 años. "Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica", indicó el ministerio en un comunicado.

"El día sábado 06 diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después", agregó el texto.

*Con información de EFE y AFP