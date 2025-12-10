En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
SALARIO MÍNIMO
DENUNCIA INSPECTOR POLICÍA
ARCHIVOS CALARCÁ
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / La líder opositora María Corina Machado viajará a Oslo pero no llegará a ceremonia del Nobel

La líder opositora María Corina Machado viajará a Oslo pero no llegará a ceremonia del Nobel

Así lo confirmó el Instituto Nobel en un comunicado. "Nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros", afirmó esa entidad, que habla de "un viaje en una situación de extremo peligro".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
María Corina Machado.
María Corina Machado.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad