La líder opositora María Corina Machado viajará a Oslo pero no llegará a ceremonia del Nobel

La líder opositora venezolana María Corina Machado está "a salvo" y viajará a Oslo, pero "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles, informó el Instituto Nobel. "Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", afirmó en un breve comunicado esta entidad, que habla de "un viaje en una situación de extremo peligro". "La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy", señaló, el Instituto Nobel en un comunicado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Horas antes, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, dijo a la cadena de televisión pública noruega NRK que Machado no estaría este miércoles en Oslo para recoger el premio. Sin embargo, tras dar a conocer que la opositora sí llegará a Oslo, el director afirmó que "se espera que llegue entre esta tarde y mañana por la mañana".

En principio, adelantó que será la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.



La presencia de Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, en Oslo era una incógnita después de que el Instituto Nobel aplazase primero su rueda de prensa y finalmente la suspendiese. Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, y, de finalmente lograr llegar a Oslo como asegura la organización que hará, sería su primera aparición pública desde enero pasado. En la capital noruega están su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija.



No es la primera vez que un galardonado con el Nobel de la Paz no acude a recogerlo el día de la entrega. Cuando el chino Liu Xiaobo, entonces encarcelado, ganó el Nobel de la Paz en 2010, nadie acudió a recoger el premio: se colocó una foto suya en el sillón destinado a él, y la actriz noruega Liv Ullmann leyó el discurso de aceptación.

Publicidad

En 2022, en cambio, el bielorruso Ales Bialiatski, uno de los tres galardonados con el Nobel de ese año y que permanecía en prisión, estuvo representado por su esposa, Natallia Pinchuk.

Y cuando lo hizo la iraní Narges Mohammadi, también encarcelada, en 2023, fueron sus hijos quienes viajaron a Oslo a recoger el premio y leer el discurso.

Publicidad

Aparte de los hijos de Machado, en Oslo se encuentran estos días varias figuras destacadas de la oposición venezolana. Entre ellos está Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales del año pasado y exiliado en España desde septiembre de 2024, que viajó este miércoles a la capital noruega. También se encuentran ya allí, invitados por la galardonada, los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y se espera la llegada del de Ecuador, Daniel Noboa. Los cuatro serán recibidos en audiencia por el rey Harald V tras la ceremonia de entrega, que comienza a la 1 p.m. hora local, y luego se reunirán por separado con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

NOTICIAS CARACOL