Christa Pike padece una forma rara de cáncer: su defensa advirtió los riesgos antes de la ejecución

Nuevos detalles sobre el estado de salud de Christa Pike salieron a la luz tras conocerse documentos judiciales que revelan que la condenada a muerte padece una forma poco común de cáncer de sangre. Sus abogados habían advertido sobre los riesgos que esta condición podía representar durante una ejecución mediante inyección letal, meses antes del procedimiento fallido que protagonizó en Tennessee, Estados Unidos.



Según reveló la revista People, una denuncia al respecto fue presentada el 8 de enero de 2026, el equipo legal de Pike aseguró que la mujer tiene un trastorno mieloproliferativo, una enfermedad poco frecuente que afecta la producción de células sanguíneas en la médula ósea. El documento, también señala que presenta trombocitosis, una condición caracterizada por niveles elevados de plaquetas.

Según sus abogados, el recuento de plaquetas de Pike se encontraba significativamente elevado, probablemente como consecuencia de este trastorno sanguíneo. Por esa razón, advirtieron que una inyección letal podía incrementar el riesgo de desarrollar un edema pulmonar grave, una acumulación de líquido en los pulmones que puede provocar dificultades respiratorias y sensación de asfixia.

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En la demanda, sus representantes legales señalaron que el procedimiento podía ocasionarle un sufrimiento adicional y cuestionaron las condiciones previstas para llevarlo a cabo.



“Un edema pulmonar no es simplemente doloroso o incómodo; puede crear una sensación de asfixia o ahogamiento que los expertos han comparado con la sensación inducida intencionalmente mediante la práctica del ahogamiento simulado”, indicaron en el documento.



Las advertencias antes de la ejecución fallida de Christa Pike

La preocupación de los abogados también estaba relacionada con las dificultades médicas que Pike presentaba durante los procedimientos que requerían el uso de agujas. Según la denuncia, tenía antecedentes de problemas para las extracciones de sangre y la inserción de dispositivos intravenosos.



El personal médico de la prisión utilizaba agujas de mariposa para extraerle sangre, por lo que sus representantes solicitaron considerar este tipo de dispositivo como una alternativa para reducir el riesgo de dolor y complicaciones.

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Sin embargo, Tennessee siguió adelante con la ejecución programada para el 30 de septiembre de 2026. Durante el procedimiento, el equipo encargado habría tenido dificultades para establecer vías intravenosas funcionales y Pike sobrevivió a dos rondas de medicamentos de inyección letal.

Su abogado, Randy Spivey, aseguró que contó al menos siete pinchazos de aguja en el brazo izquierdo de la reclusa y afirmó que uno de ellos parecía estar doblado. También señaló que el brazo derecho comenzó a ponerse morado después de la segunda administración de sustancias químicas.

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Tras el fallido procedimiento, Pike fue trasladada a un hospital, donde permaneció alrededor de 10 días antes de regresar al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson. Actualmente, permanece bajo un régimen de aislamiento y sus abogados presentaron una solicitud de emergencia para que se modifiquen sus condiciones de reclusión.



¿Qué pasará con Christa Pike?

El futuro de Pike sigue siendo incierto. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones restantes previstas en el estado para 2026 y ordenó una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido durante el procedimiento del 30 de septiembre.

La mujer fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Pike tenía entonces 18 años y, junto con su novio de aquella época, torturó a la joven antes de apuñalarla con un arma cortopunzante.

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Mientras avanzan las actuaciones judiciales y la investigación sobre la ejecución fallida, los documentos médicos y las advertencias presentadas por su defensa han puesto de nuevo la atención sobre las condiciones de salud de la reclusa y los riesgos que, según sus abogados, implicaba el procedimiento.