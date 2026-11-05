En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ELECCIONES EE. UU.
SECUESTRO ST. PANTOJA
LEY DE SOMETIMIENTO
OPERACIÓN NÉMESIS
ZULMA GUZMÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump dice que volvería a atacar Irán, a pesar de aceptar que la guerra motivó pérdida en elecciones

Trump dice que volvería a atacar Irán, a pesar de aceptar que la guerra motivó pérdida en elecciones

"Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", manifestó el presidente norteamericano.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de nov, 2026
Comparta en:
Trump dice que volvería a atacar Irán, a pesar de aceptar que la guerra motivó pérdida en elecciones
Donald Trump, presidente de Estados Unidos -
AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que la guerra iniciada contra Irán en febrero pasado influyó en la contundente derrota republicana en las elecciones del martes, al provocar un aumento en los precios de los combustibles. Sin embargo, sostuvo que volvería a tomar la misma decisión y ordenaría nuevamente un ataque contra la República Islámica.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

"Lo haría de nuevo": Trump sobre atacar Irán

Consultado sobre las críticas formuladas ese mismo día por su vicepresidente, JD Vance, respecto al conflicto con Irán, Trump afirmó que lo expresado por él "es, en gran medida, cierto", ya que la guerra "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina".

Publicidad

Últimas Noticias

Aeropuerto en Viena.
MUNDO

Nueva oleada de falsas amenazas de bomba afecta a una docena de vuelos y aeropuertos en Europa

Christa Pike padece una forma rara de cáncer: su defensa advirtió los riesgos antes de la ejecución
MUNDO

Christa Pike padece una forma rara de cáncer: su defensa advirtió los riesgos antes de la ejecución

"Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", agregó el republicano, quien el 28 de febrero ordenó ataques coordinados con Israel que desencadenaron un conflicto que ha afectado el tránsito comercial en el estrecho de Ormuz y continúa vigente ocho meses después.

Las declaraciones de Trump se produjeron durante un evento de presentación de las obras del Salón de Baile de la Casa Blanca y se conocen poco después de que Vance atribuyera en redes sociales la dura derrota republicana a la impopularidad de la guerra con Irán.

"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", escribió Vance en una extensa publicación en X, horas después de que las proyecciones confirmaran amplias mayorías demócratas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, un escenario que complica los dos años restantes del mandato de Trump.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EF

Relacionados

Donald Trump

Estados Unidos

Irán

Política Internacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad