Trump dice que volvería a atacar Irán, a pesar de aceptar que la guerra motivó pérdida en elecciones

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que la guerra iniciada contra Irán en febrero pasado influyó en la contundente derrota republicana en las elecciones del martes, al provocar un aumento en los precios de los combustibles. Sin embargo, sostuvo que volvería a tomar la misma decisión y ordenaría nuevamente un ataque contra la República Islámica.

"Lo haría de nuevo": Trump sobre atacar Irán

Consultado sobre las críticas formuladas ese mismo día por su vicepresidente, JD Vance, respecto al conflicto con Irán, Trump afirmó que lo expresado por él "es, en gran medida, cierto", ya que la guerra "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina".

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"Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", agregó el republicano, quien el 28 de febrero ordenó ataques coordinados con Israel que desencadenaron un conflicto que ha afectado el tránsito comercial en el estrecho de Ormuz y continúa vigente ocho meses después.



Las declaraciones de Trump se produjeron durante un evento de presentación de las obras del Salón de Baile de la Casa Blanca y se conocen poco después de que Vance atribuyera en redes sociales la dura derrota republicana a la impopularidad de la guerra con Irán.



"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", escribió Vance en una extensa publicación en X, horas después de que las proyecciones confirmaran amplias mayorías demócratas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, un escenario que complica los dos años restantes del mandato de Trump.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EF