Video revela el momento exacto del accidente de ala delta en el que murieron dos personas en Brasil

El momento exacto del accidente de ala delta en el que murieron un turista argentino y un instructor brasileño en Río de Janeiro quedó registrado en al menos tres ángulos. Las imágenes, difundidas por medios locales como O Globo y G1, muestran cómo ambos perdieron el control durante la aproximación al aterrizaje y terminaron estrellándose contra un muro de concreto en la playa de São Conrado, al sur de la ciudad.



Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, un argentino de 26 años, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, un instructor brasileño de 45 años. El accidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, después de que ambos despegaran desde la plataforma Pedra Bonita, uno de los puntos de referencia para la práctica de vuelo libre en la ciudad.

De acuerdo con las grabaciones, durante los primeros momentos del recorrido los dos hombres se mostraban tranquilos y disfrutaban del vuelo. Sin embargo, repentinamente, el ala delta giró hacia la derecha y comenzó a descender rápidamente hasta impactar contra el muro ubicado junto a la rampa que conecta la arena con el paseo marítimo, donde también estaba situada la pista de aterrizaje.

Publicidad

Tres cámaras registraron el accidente según indicaron los medios, una instalada en la playa, otra ubicada sobre el ala delta y una cámara de 360 grados que acompañaba a los ocupantes. En las imágenes se observa que una de las alas golpeó la arena, mientras que la otra chocó contra el muro.



El impacto ocurrió cerca de las 11:23 de la mañana (hora local). Durante varios segundos, ambos permanecieron inmóviles, hasta que algunos testigos se acercaron para auxiliarlos.



En la playa de Sao Conrado, sur de Río de Janeiro (Brasil), un instructor brasileño (45) llamado Luiz Eduardo Rodrigues y un turista argentino (26) llamado Adrian Guillermo Arismendi murieron tras la caída de una ala delta durante el aterrizaje.



El equipo despegó de la rampa de… pic.twitter.com/SIMX9miLJO — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) November 4, 2026

Publicidad

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente de ala delta?

Tras el siniestro, los dos hombres fueron trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto en estado grave y con paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, ninguno sobrevivió.

“A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente las víctimas no sobrevivieron y fallecieron”, informaron los Bomberos locales. Por ahora, las primeras hipótesis de la investigación apuntan a una posible maniobra incorrecta durante la aproximación al aterrizaje. Según testimonios recogidos por G1, el piloto habría realizado un giro inusual cuando se encontraba a baja altura.

Publicidad

Bruno Menescal, presidente del Club de Vuelo Libre de São Conrado (CSCVL), señaló que las condiciones del viento eran buenas y explicó que Rodrigues dos Santos llevaba más de diez años practicando este deporte, aunque había obtenido su licencia como instructor hacía apenas un año.

“Fue una curva a baja altura, un error que no perdona. Si hubiera caído en la arena, probablemente no habría tenido este desenlace”, afirmó Menescal.

Publicidad

Por su parte, la delegada Daniela Terra, jefa del 14.º Distrito Policial de Leblon, informó que solicitó explicaciones a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil sobre las condiciones en las que se realizan los vuelos dobles.



¿Quiénes eran las víctimas del accidente?

Adrián Guillermo Arismendi era originario de Puerto Deseado, Argentina, y había llegado a Río de Janeiro el domingo, un día antes del accidente, acompañado de unos amigos para disfrutar de sus vacaciones.

Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos era instructor del Club de Vuelo Libre de São Conrado y compartía en sus redes sociales su pasión por el deporte. Además de llevar más de una década volando, era aficionado al fútbol y al running. La institución a la que pertenecía publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co