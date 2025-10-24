Se conoce sentencia contra colombiano que mató a una pareja en Inglaterra y la metió en maletas

El ciudadano colombiano Yostin Andrés Mosquera, de 35 años, fue condenado a dos cadenas perpetuas en Inglaterra por asesinar a una pareja en Londres y dejar sus restos al interior de maletas. La sentencia que deberá cumplir el actor de cine para adultos deberá ser de, al menos, 42 años. Las víctimas de Mosquera fueron identificadas como Alberto Alfonso, de 62 años, y Paul Longworth, de 71.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Yostin, de acuerdo con las investigaciones, desmembró a sus víctimas, quienes le pagaban a él a cambio de encuentros sexuales.

Las autoridades pudieron establecer que el ciudadano colombiano planeó cada uno de sus movimientos. A sus víctimas las conoció en un sitio de entretenimiento para adultos en 2012.



Lo que Mosquera no previó fue que las cámaras de seguridad del lugar registraron cada uno de sus movimientos tras cometer los dos homicidios. Estos videos fueron fundamentales para que la Fiscalía de Londres reconstruyera paso a paso su escalofriante plan.

Publicidad

Las imágenes revelan cómo cerró las cortinas de la casa de las víctimas, intentando ocultar lo que estaba por hacer. La primera víctima fue Longworth, a quien atacó con un martillo mientras estaban solos. Luego escondió el cuerpo y, antes de que llegara Alfonso, la pareja de Longwood, buscó en internet cuánto tardaba un cadáver en descomponerse. Ya tenía en mente regresar a Colombia. Cuando Alfonso volvió, Mosquera lo apuñaló repetidamente.



Después intentó acceder a las cuentas bancarias de Alfonso para transferir dinero a su cuenta en Colombia. Al día siguiente, compró un congelador, pieza clave para conservar los restos de ambos cuerpos. La noche del 10 de julio de 2024, testigos lo vieron en el puente Clifton de Bristol con dos maletas pesadas, de las que goteaba sangre.

Al ser descubierto por un ciudadano que estaba preocupado por su actuar, el colombiano huyó y dejó las maletas en el puente. Dentro de ellas, las autoridades hallaron los restos humanos de Alberto Alfonso y Paul Longworth. Una etiqueta en el equipaje los condujo a la residencia de la pareja, donde encontraron las cabezas y otras partes dentro del congelador.

Publicidad

Mosquera fue capturado poco después en la estación principal de Bristol, cerrando así un caso que estremeció a la ciudad por su brutalidad y frialdad.

