Seis muertos y tres heridos tras choque de lancha contra un muelle en río de Brasil

Seis personas murieron y otras tres resultaron heridas luego de que una lancha chocara violentamente contra un muelle en el río Grande, en el sureste de Brasil, en un accidente ocurrido cerca de la medianoche del sábado 21 de febrero.



Entre las víctimas mortales se encuentran un hombre, cuatro mujeres y un menor de cuatro años, según confirmaron fuentes oficiales citadas por la agencia EFE y medios locales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El siniestro tuvo lugar en la frontera entre los estados de São Paulo y Minas Gerais, una zona frecuentada por embarcaciones de recreo. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la lancha había salido con 15 personas a bordo desde un bar flotante de la región y se dirigía hacia una vivienda cercana cuando impactó con una estructura fluvial en medio de la oscuridad.

Testigos citados por el medio brasileño G1, señalaron que el muelle contra el que colisionó la embarcación aparentemente no contaba con iluminación ni señalización nocturna, lo que habría dificultado su visibilidad. El choque fue descrito como violento y provocó que varios ocupantes fueran lanzados hacia la parte posterior de la lancha, quedando algunos atrapados tras el vuelco.



Las autoridades confirmaron que las víctimas mortales fueron el conductor de la lancha, un hombre de 45 años, cuatro mujeres cuyas edades oscilaban entre los 22 y los 40 años, y un menor de 4 años deedad. Todos los cuerpos fueron localizados en las cercanías del lugar del impacto poco después del accidente, lo que permitió adelantar las labores forenses y de identificación.



Además de los fallecidos, otras tres personas fueron trasladadas a centros médicos de la zona con diversas heridas. Según el reporte preliminar de los bomberos, los sobrevivientes presentaban lesiones leves y recibieron atención oportuna, mientras que el resto de los ocupantes resultó ileso.

Publicidad

La operación de rescate movilizó equipos de emergencia de ambos estados, incluyendo bomberos, buzos y personal de seguridad municipal. Vecinos de la zona también colaboraron en las tareas iniciales de auxilio a los pasajeros, en medio de la confusión y la oscuridad que rodearon el accidente.

De acuerdo con información preliminar recogida por la Policía Civil y el Cuerpo de Bomberos, el piloto de la lancha no contaba con la licencia de navegación requerida para operar este tipo de embarcaciones, un elemento que ahora forma parte de las hipótesis que analizan los investigadores. Las autoridades buscan determinar si la falta de habilitación influyó en el siniestro o si la principal causa fue la escasa visibilidad del muelle.

Publicidad

Peritos especializados iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Entre los puntos que se analizan está si las víctimas fallecieron como consecuencia directa del impacto o por ahogamiento tras caer al agua, dado que la embarcación volcó luego de la colisión.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades insisten en la importancia de contar con licencias, señalización adecuada y medidas preventivas para evitar nuevas tragedias en las vías fluviales del país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co