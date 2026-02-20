Alpinista fue enviado a prisión por abandonar a su novia en una montaña, ella murió

La muerte de Kerstin Gurtner, de 33 años, luego de quedar atascada en la cima de la montaña más alta de Austria conmocionó al mundo del alpinismo, igual que el caso de Natalia Nagovitsina. Luego de un año de lo ocurrido, la justicia determinó que Thomas Plamberger, de 37 años y novio de la mujer, deberá ir a prisión por homicidio imprudente por negligencia grave.

En un juicio maratónico y sin precedentes, el tribunal de Innsbruck determinó que el austriaco deberá pagar cinco meses de prisión y una multa de casi 10 mil euros tras ser hallado culpable de la muerte de su novia. El juez detalló que Plamberger "abandonó" a su novia en el ascenso a Grossglockner y ella murió por hipotermia.

En el juicio se señaló que, "sin duda", Plamberger era el guía de Gurtner en el recorrido y que era evidente que la mujer estaba a "años luz" en habilidades alpinas y, por ende, confió en su novio mucho más experimentado. El magistrado especializado en accidentes de montaña precisó que el hombre "no actuó a sangre fría, como un asesino", pues habría abandonado a la mujer para pedir ayuda.



¿Qué fue lo que pasó?

Kerstin Gurtner y Thomas Plamberger iniciaron el ascenso a la montaña el 18 de enero de 2025 por una de sus rutas más exigentes. La pareja subió por el monte Stüdlgrat, calificado entre III y IV en la escala de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), un recorrido que "no es para principiantes", según la prensa internacional.



Plamberger fue quien planeó todo el recorrido para conquistar junto a su novia los 3.798 metros de altura. La investigación fiscal reveló que la pareja inició el ascenso dos horas más tarde de lo previsto, lo que que los dejó expuestos a la noche y a condiciones climáticas severas en medio del camino.



A las 8:50 de la noche quedaron "varados" en un tramo de la montaña, cuando el viento alcanzó ráfagas de hasta 70 km/h y temperaturas cerca de los -20 °C. Kerstin fue la primera en mostrar signos de agotamiento, desorientación e hipotermia.

Lo que dicen las autoridades es que sobre las 2:00 de la mañana del 19 de enero, Plamberger decidió dejar sola a Gurtner a 50 metros debajo de la cima. Él comenzó a descender con la intención de ir a buscar ayuda en el refugio más cercano.

Sin embargo, los fiscales detallan que el hombre rechazó la ayuda de un helicóptero de rescate que sobrevoló el área sobre las 10:50 de la noche, no respondió llamadas de los equipos de rescate, no alertó oportunamente a los servicios de emergencia y hasta llegó a poner el teléfono en silencio. Cuando finalmente contactó a unos rescatistas, a la mañana siguiente, estos fueron a las 10:00 de la mañana buscar a la mujer y esta ya había muerto de hipotermia.



El juicio contra el alpinista

Thomas Plamberger siempre se ha declarado inocente y afectado por lo ocurrido. Sin embargo, para la fiscalía de Innsbruck actuó con "grave negligencia". Le reprocharon una planificación deficiente de la escalada, haber ignorado las condiciones meteorológicas y haber alertado tarde a los servicios de emergencia.

El alpinista de 37 años rechazó toda la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, asegurando que Kerstin Gurtner era una escaladora experta y que todas las decisiones que él tomó en el recorrido fueron consensuadas por ella.

