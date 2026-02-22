En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Abaten a alias El Mencho, uno de los capos más buscados en México y en EE. UU.: así fue el operativo

Abaten a alias El Mencho, uno de los capos más buscados en México y en EE. UU.: así fue el operativo

Se trata del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Alias El Mencho es acusado de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de feb, 2026
Atacaron un vehículo como respuesta a ataque de alias El Mencho.
Atacaron un vehículo como respuesta a ataque de alias El Mencho.
AFP / Redes sociales

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco (oeste), según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México.. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Es uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo" e Ismael "Mayo" Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

Bajo su liderazgo, el CJNG, uno de los carteles mexicanos que Washington declaró como terroristas desde el año pasado, se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país. Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.

Las autoridades no han detallado hasta el momento el saldo total de la acción ni si hubo más personas detenidas o abatidas, mientras se mantiene un amplio despliegue de seguridad en la zona. Tras el operativo de este día, en aparente reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.

En imágenes difundidas por medios y redes sociales se observan vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro) y Tamaulipas (norte), así como negocios quemados en Guanajuato (centro).

Noticia en desarrollo...

