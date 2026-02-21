En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela rechazó la prórroga de emergencia que califica al país como "amenaza" para EE. UU.

Venezuela rechazó la prórroga de emergencia que califica al país como “amenaza” para EE. UU.

A través de Telegram, el canciller Yván Gil señaló que el Ejecutivo rechaza “categóricamente” la extensión de la medida de emergencia nacional contra Venezuela.

Por: EFE
Actualizado: 21 de feb, 2026
Trump y Venezuela
Archivo - Canva

El Gobierno de Venezuela rechazó "categóricamente" este sábado la renovación por un año de la "emergencia nacional" decretada en 2015 por Estados Unidos, en la que considera que la situación del país suramericano representa "una amenaza inusual y extraordinaria" para "la seguridad nacional y la política exterior" estadounidense.

En un comunicado divulgado en Telegram por el canciller venezolano, Yván Gil, el Ejecutivo afirmó que mantener esta medida contribuye a sostener "narrativas de confrontación" que "no reflejan" los vínculos entre Estados Unidos y Venezuela.

"Desde su origen, este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del derecho internacional", añadió.

En este sentido, exhortó a la Administración estadounidense a asumir "un papel constructivo y de respeto" en sus relaciones internacionales y que avance a una etapa de "respeto recíproco" y diálogo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el pasado miércoles el decreto 13692, dictado el 8 de marzo de 2015 por el entonces mandatario Barack Obama, y renovado cada año desde la fecha.

La renovación de este decreto ocurre cuando el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez mantiene estrechos contactos con Estados Unidos, dirigidos principalmente a recuperar las relaciones diplomáticas, que estuvieron rotas desde 2019, y a revitalizar la industria petrolera del país suramericano.

Rodríguez ha recibido visitas en Caracas de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo la encargada de negocios designada para Caracas, Laura Dogu; el secretario de Energía, Chris Wright, con quien anunció un acuerdo energético a largo plazo; y el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, con quien acordó combatir el narcotráfico y terrorismo en la región.

La mandataria encargada asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes permanecen en una cárcel en Nueva York tras el ataque militar estadounidense en Caracas.

EFE

