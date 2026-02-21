En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Donald Trump ordena liberar archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre

Donald Trump ordena liberar archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre

El expresidente Barack Obama hace poco e refirió al tema en un podcast y señaló que los extraterrestres son reales, pero que no existen instalaciones secretas bajo tierra, hasta donde sabe.

Por: EFE
Actualizado: 21 de feb, 2026
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Trump criticó al expresidente Obama por haber revelado "información clasificada" en una entrevista.
AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que instruirá a varias agencias del gobierno a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre. El mandatario indicó en su cuenta de Truth Social que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".

La acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, y busca transparentar información que durante décadas ha generado especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre, según amplió el mandatario.

Las declaraciones de Trump se producen tras los comentarios del expresidente Barack Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde el expresidente aceptó responder a una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre. Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó: "Son reales, pero yo no los he visto", y aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.

Las críticas de Trump a Obama: "Información clasificada"

Trump criticó esas palabras y aseguró a los reporteros a bordo del Air Force One que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error". Al mismo tiempo, subrayó que él mismo desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos documentos gubernamentales relacionados con Ovnis, UAP y posibles formas de vida extraterrestre.

El expresidente Obama posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra. Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados. El interés por estos temas tiene precedentes históricos: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.

EFE

