Revelan la identidad del sujeto señalado de asesinar y ocultar el cuerpo de colombiana en EE. UU.

Las autoridades del estado de Virginia, en los Estados Unidos, han dado un paso en la investigación del asesinato de Lina María Guerra, una ciudadana colombiana, cuyo cuerpo fue descubierto en condiciones alarmantes dentro de una vivienda en la ciudad de Norfolk. Tras la realización de los exámenes forenses pertinentes, la Policía de Norfolk ha hecho pública la identidad del hombre señalado como el presunto responsable de este crimen.

El sospechoso ha sido identificado como David Varela, de 38 años, quien mantenía una relación sentimental con la víctima y era su esposo. De acuerdo con la información oficial suministrada por los cuerpos de seguridad, Varela enfrenta ahora una acusación formal por asesinato en primer grado. La relevancia de este caso no solo radica en la naturaleza del hallazgo, sino también en el perfil del acusado, quien se desempeña como reservista en servicio activo de la Marina de los Estados Unidos.



El hallazgo y la cronología de los hechos

La tragedia comenzó el 4 de febrero de 2026. Según los reportes policiales, ese día se interpuso una denuncia formal por la desaparición de Lina María Guerra. "Se presentó un reporte de persona desaparecida ante la Policía de Norfolk para Lina MaríaGuerra, quien reside en la cuadra 300 de E Main Street y frecuenta el vecindario del centro de Norfolk. Mide aproximadamente 1,45 m, pesa aproximadamente 45 kg y tiene cabello castaño largo y ojos marrones", se lee en el reporte policial que se emitió en su búsqueda.

Días después del reporte inicial, el cuerpo de Lina María Guerra fue localizado en una vivienda situada precisamente en la misma zona de su residencia. El cadáver de la mujer fue encontrado en el interior de un congelador, un detalle que incrementó la gravedad de la situación y orientó de inmediato la investigación hacia otro rumbo.



Aunque inicialmente el caso se clasificó como una "muerte indeterminada" mientras se esperaba el concepto de la Oficina del Médico Forense Jefe, los resultados de la autopsia realizada el 10 de febrero fueron concluyentes: “La causa de muerte de Guerra fue un homicidio”



Perfil del sospechoso: huyó tras el crimen

Tras la confirmación del homicidio, los detectives de la Policía de Norfolk centraron sus sospechas en David Varela. La investigación permitió establecer que Varela habría abandonado el territorio estadounidense poco después de que se reportara la desaparición de su esposa.



Según el medio local News 3 WTKR, filial de la CBS en Virginia, indicó que el sujeto habría huido hacia Hong Kong el pasado 5 de febrero, apenas un día después de que se iniciara la búsqueda oficial de Lina María.

La Policía de Norfolk está colaborando en la investigación y en la búsqueda del sospechoso con el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Hasta el momento, los detectives no han revelado públicamente las circunstancias exactas en las que se produjo el homicidio, manteniendo la investigación bajo reserva activa.



Antecedentes de violencia y testimonios familiares

Desde Colombia, la familia de la víctima ha roto el silencio para aportar detalles sobre la relación que sostenían Lina María y David Varela. Paola Ramírez, cuñada de la fallecida, ofreció declaraciones a medios locales en Virginia, describiendo a Varela como un "esposo celoso".

Ramírez denunció que, durante las dos semanas previas al reporte de desaparición, la familia no tuvo contacto con Lina. En ese lapso, el hoy acusado habría engañado a los familiares asegurándoles que la mujer había sido arrestada y se encontraba en prisión por un presunto delito de hurto. Además, Varela llegó incluso a compartirles una fotografía de la mujer donde aparecía vistiendo ropa naranja, simulando ser una reclusa.

No obstante, las verificaciones en los registros judiciales confirmaron que Lina María Guerra nunca fue acusada ni condenada por hurto ni por ningún otro delito. La familia también reveló que existían antecedentes de maltrato físico que la víctima había intentado ocultar.

“Quiero enfatizar que David ya la había violentado antes. Él la había golpeado antes, pero ella no nos lo dijo para no preocuparnos. Parecía muy religioso, muy tranquilo, normal; por eso esto es tan impactante; nunca imaginamos que haría algo así”, dijo Paola Ramírez.

Lina María Guerra es recordada por sus seres queridos como una mujer trabajadora, humilde y aventurera, quien era considerada el pilar fundamental de su familia. Por ahora, las autoridades de Norfolk ha solicitado orden de captura en contra de Valera y en espera de encontrar su paradero.