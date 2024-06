Sentido mensaje de hijo de Donald Sutherland: "Amaba lo que hacía, no se puede pedir más"

El actor canadiense Donald Sutherland, intérprete de filmes como 'M*A*S*H' y Los juegos del hambre, falleció este jueves a los 88 años de edad en Miami tras una larga enfermedad.

La noticia fue confirmada a medios nacionales por su representante y por su hijo Kiefer Sutherland, quien escribió un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de una foto con su padre.

"Con un gran pesar, les comunico que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente creo que era uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca se intimidó ante un papel, fuera bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, no se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida", escribió Kiefer.

Su amplia trayectoria incluye películas como The Dirty Dozen, Klute y Pride & Prejudice, y aunque en 2017 fue reconocido por la Academia de Hollywood con un Óscar honorífico, nunca fue nominado por alguna de sus actuaciones.

¿Quién era Donald Sutherland?

Nacido en Saint John, Canadá, en 1935, Sutherland comenzó su carrera de actuación a los 13 años de edad, pero no fue hasta la década de 1960 que comenzó a tener pequeños papeles en cine y televisión.

La gran oportunidad de su carrera llegó en 1970 con el protagónico en la película de comedia negra M*A*S*H, de Robert Altman, en la que dio vida a Hawkeye Pierce, un médico del Ejército en Corea, que le otorgó su primera nominación a los Globos de Oro.

Ese mismo año compartió proyecto junto a Clint Eastwood en Kelly's Heroes y estrenó otras tres películas más marcando una trayectoria de trabajo incesante, que asciende a los 200 títulos, y de experimentación al haber aceptado proyectos arriesgados como Steelyard Blues y Johnny Got His Gun.

En 1971 estrenó Klute, de Alan J. Pakula, un thriller psicológico neo-noir que le dejó el que es considerado uno de sus papeles más aclamados en el que dio vida a John Klute, un detective privado que se enamora de una prostituta interpretada por Jane Fonda.

Su trabajo en televisión fue reconocido con un Emmy y dos Globos de Oro por su participación en la serie de televisión Citizen X y Path to War.

En los últimos años, Sutherland era más conocido por su papel como el presidente Snow de la franquicia Los juegos del hambre y sus apariciones recurrentes en series de televisión como Dirty Sexy Money, The Pillars of the Earth y Crossing Lines.

