Reportan tiroteo en universidad de EE. UU.: sospechoso murió y habría culpado a vacuna de Covid-19

Un tiroteo registrado la tarde de este viernes 8 de agosto en el campus de la Universidad Emory, en Atlanta (Georgia, Estados Unidos), dejó como saldo un oficial herido y el presunto atacante muerto, según confirmaron las autoridades. El hecho obligó a cerrar tanto el campus universitario como el hospital del mismo nombre y a emitir alertas de emergencia para estudiantes y personal.

De acuerdo con la cadena FOX 5 Atlanta, el hombre señalado como responsable del ataque falleció, aunque no se han revelado detalles sobre las circunstancias de su muerte. La Policía de Atlanta indicó en un reporte preliminar a medios de comunicación que no hay una amenaza activa en la zona y que el incidente involucró a un único tirador.

Por lo pronto, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, dijo en declaraciones a la prensa que ningún civil resultó herido de bala durante el incidente del tirador activo en el campus de la Universidad Emory y también confirmó que el tirador está fallecido.

El hecho fue dado a conocer por la Universidad Emory, que emitió en sus redes sociales una advertencia de “tirador activo” cerca de Emory Point, instando a la comunidad a seguir el protocolo de seguridad: “CORRA, ESCONDÁNSE, LUCHE. Evite la zona. Continúe refugiado. Policía en el lugar”, publicó la Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la institución.

FOX 5 informó que tanto la universidad como el Hospital Universitario Emory fueron cerrados mientras se desarrollaba la emergencia. Imágenes desde la escena mostraban varios vehículos policiales con impactos de bala y fugas de fluidos. Se debe destacar que el tiroteo ocurrió el último día del periodo académico de verano, cuando el campus tenía un flujo considerable de estudiantes y personal.



Disparos cerca de la sede de los CDC: la primera hipótesis

Según NBC, el oficial herido es un agente del condado de DeKalb, quien fue trasladado de urgencia al hospital Emory. Testigos señalaron que el tiroteo incluyó ráfagas rápidas de disparos cerca de un vehículo policial y de un edificio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ubicados frente a la universidad. Este último centro es federal y se define como una red mundial de colaboración que trabaja para hacer frente a las amenazas de enfermedades infecciosas emergentes en los entornos sanitarios, como las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, la RAM y Covid-19. En Estados Unidos, su sede está localizada en el estado de Atlanta.

Un empleado de los CDC relató a CNN que, antes del tiroteo, vio a un hombre acercarse a las escaleras de un edificio del campus de la agencia, dejar una mochila, sacar un rifle y abrir fuego contra la estructura. “Escuché muchos disparos y llamé al 911”, dijo a la cadena. Fotografías compartidas en redes sociales, citadas por FOX 5, mostraban ventanas perforadas por proyectiles en la sede de la agencia de salud.

CNN informó que las autoridades manejan la primera hipótesis de los hechos. De acuerdo con fuentes citadas por el medio, tras conversar con familiares del sospechoso, la policía maneja la teoría de que este creía estar enfermo y atribuía su condición a la vacuna contra el Covid-19. Este posible motivo se encuentra bajo investigación y no ha sido confirmado oficialmente.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, se pronunció en X, afirmando: “Dos veces esta semana, criminales perturbados han atacado a georgianos inocentes. Agradezco a los valientes socorristas que se apresuraron hacia el peligro para someter al tirador y salvar vidas, recordándonos lo cruciales que son”.

Pidió además mantener en las oraciones tanto a los socorristas como a las personas heridas en el incidente cerca del centro de los CDC. Varios testigos narraron la confusión y el miedo que vivieron durante los minutos que duró el tiroteo. En videos compartidos en redes sociales y citados por FOX 5, se escuchan ocho disparos iniciales, seguidos de una pausa breve y luego más de una docena de detonaciones en rápida sucesión.

“Sonó como si fueran fuegos artificiales estallando, uno tras otro”, describió Brandy Giraldo, propietaria de una tienda de delicatessen cercana, en declaraciones a Associated Press y NBC. Añadió que el personal se atrincheró dentro del local y cerró las puertas hasta que pasó la emergencia.

La policía y los servicios de emergencia desplegaron un fuerte operativo en Emory Point y el campus principal de los CDC, que incluyó el cierre de calles y la evacuación parcial de edificios. Conforme con la descripción de CNN, el tiroteo ocurrió frente al CVS de Emory Point, un área comercial con restaurantes, tiendas y apartamentos donde viven algunos estudiantes. Los CDC se encuentran justo al otro lado de la avenida Clifton, con puertas de seguridad que, de acuerdo con un agente citado por el medio, no fueron violadas.

El Departamento de Policía de Atlanta reiteró en X que “no existe una amenaza continua para el Campus Emory ni el vecindario circundante” y que un solo tirador estuvo involucrado, quien “ya falleció”.

La zona del tiroteo permanece acordonada mientras investigadores analizan la escena. Entre las pruebas que se revisan se encuentran los casquillos recuperados, la mochila que el sospechoso dejó antes de abrir fuego y las cámaras de seguridad de la universidad y de los CDC.

NBC reportó que, por el momento, no se ha revelado la identidad del atacante ni del oficial herido. Tampoco se han ofrecido actualizaciones sobre la condición médica del agente, más allá de que fue trasladado al hospital para recibir atención.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

