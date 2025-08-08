Autoridades en México abren investigación por uniformados sorprendidos en actos sexuales en patrulla

Un video se ha hecho viral en redes sociales y ha causado indignación y sorpresa en todo el mundo. En la grabación en cuestión se ve a dos policías de la Ciudad de México dentro de una patrulla realizando lo que parecen ser actos sexuales. La situación también abrió una investigación interna en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La grabación, de aproximadamente dos minutos, fue difundida en la red social de X y desde ahí llegó a las demás plataformas digitales. Una pareja de uniformados están ubicados en los asientos delanteros de la patrulla, que tiene las luces encendidas, bajan las ventanas de la misma y se alcanza a ver que las interacciones que hay entre ellos son de índole sexual. El video parece que fue grabado por un ciudadano que se percató de lo que estaba sucediendo a plena luz del día.

Con sorpresa e indignación, usuarios de las redes sociales empezaron a replicar el contenido, exigiendo respuestas a las autoridades de la capital mexicana. Además, muchos reclamaron que los oficiales, que deberían estar garantizando la seguridad en la zona, utilizaban los uniformes y vehículos de la organización para mantener sus encuentros sexuales.



Autoridades se pronuncian tras escándalo sexual de oficiales

Tras la indignación que causó el video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se pronunció a través de un comunicado señalando que ya hay una investigación administrativa interna para establecer responsables y sanciones. “Personal de la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría tomó conocimiento e inició la carpeta de investigación administrativa interna; los dos policías ya fueron identificados y serán citados a rendir su declaración”, aseguraron.

A través de una reciente tarjeta informativa, la SSC reveló que los elementos involucrados en estos actos ya fueron plenamente identificados. Los dos oficiales han sido citados a declarar para continuar con el proceso administrativo correspondiente en el que se establecerá si hubo violaciones al reglamento interno y al Código de Conducta institucional.

De la misma forma, las autoridades manifestaron su rechazo por este tipo de actos por parte de sus oficiales, señalando que no tolerarán estos comportamientos y que les impondrán una sanción ejemplar. "La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera que no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución, todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados".

Por ahora, se estima que los uniformados podrían enfrentar sanciones que van desde la suspensión temporal de sus labores, hasta la baja definitiva. Eso no definirá la investigación administrativa de los hechos, estableciendo la gravedad de la falta cometida por ambos.

