Gabriel Silva analiza las duras medidas de EE. UU. contra Maduro en Venezuela

"Queremos proteger nuestro país", eso dijo este viernes 8 de agosto el presidente Donald Trump quien, según medios estadounidenses, ordenó a sus fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones "terroristas" globales. Entre dichos grupos está el Cartel de los Soles, liderado, según Washington, por el venezolano Nicolás Maduro.

En Colombia también se adelantaría esa operación, la cual podría ser contra las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia y el Eln, entre otros grupos criminales.

El exembajador Gabriel Silva Luján analizó en Noticias Caracol qué tan peligroso sería llevar a cabo una acción como esta por parte de Estados Unidos. El exdiplomático manifestó que “esta orden es un seguimiento a una política que se lanzó el mismo día de la posesión del presidente Trump. No nos olvidemos que él hizo un cambio fundamental, y que hemos venido advirtiendo al gobierno y al país, y es que este presidente Trump hizo un cambio en el sentido de que convirtió en grupos terroristas a las organizaciones criminales y les convirtió en grupos terroristas que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es un cambio conceptual profundo. Por esa orden que cambió por completo la definición de lo que es una organización criminal y la volvió una organización terrorista, por más que sea una organización dedicada al narcotráfico, la considera terrorista, y por lo tanto la ley americana permite usar todos los recursos de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Militares contra las amenazas a la seguridad nacional y contra los grupos terroristas”.

Según él, “todos los pasos que ha tomado el presidente Petro y su Cancillería de acercarse al gobierno de Maduro nos expone a esto. Al igual que los acercamientos cada vez más fuertes de negociaciones con el crimen organizado, pues generan esta posibilidad”.



¿EE. UU. tendría la posibilidad de ingresar a Colombia?

Silva recordó la recompensa de 50 millones de dólares de recompensa “a quien colabore para la captura de Maduro, que lo consideran la cabeza de carteles de la droga. Es decir, estamos hablando de que la interacción con Venezuela y con los carteles, pues genera una situación que para los Estados Unidos puede ser interpretada como complicidad del gobierno colombiano. Entonces, están poniendo Colombia en la mira y no sabemos hasta dónde pueda llegar eso. Ustedes han visto que el actual gobierno los Estados Unidos actúa de una manera muy diferente a los anteriores y el riesgo de operaciones dirigidas a los narcotraficantes o a las organizaciones criminales en el territorio de América Latina, incluyendo Colombia, existe, pero se incrementa sobre todo por las acciones del gobierno Petro”.



¿Cuál debe ser la respuesta de Colombia?

El presidente Petro dijo que no se iba “a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar que imponer”.

Tras esta declaración, Silva expresó que le alegraba “que el presidente haya empezado por ese camino (…) y tiene toda la razón que la única forma de lidiar con este gobierno es con la negociación, con la diplomacia y concertar las acciones”.

"Lo que debemos impedir es que se llegue al unilateralismo y eso solo se logra con la diplomacia porque claramente no tenemos los recursos militares para impedir que eso ocurra. Por eso la diplomacia se vuelve vital. No podemos someternos ni someter el país al unilateralismo de los Estados Unidos, ni en sanciones comerciales, ni en acciones militares indebidas y además prohibidas por la Constitución", dijo.

Silva también consideró “que la definición que han hecho del dictador Maduro es clara. Lo consideran el jefe de un cartel internacional de las drogas y del narcotráfico, y por lo tanto han puesto en marcha esa recompensa, que además ya estaban una serie de sanciones muy fuertes”.

Por último, dio dos puntos que, cree, debe llevar a Colombia, como “mantener, como lo ha hecho históricamente, una relación estratégica con los Estados Unidos basada en la cooperación mutua, el entendimiento, la resolución de las diferencias por la vía diplomática. Ese es el único camino que tiene Colombia y espero que el señor presidente, que parece que quiere tomar ese camino, o por lo menos lo anuncia, siga de verdad por esa por esa vía que es fundamental”.

“Segundo, las organizaciones criminales del mundo entero y en particular de América Latina hoy en día son un objetivo de seguridad nacional de los Estados Unidos, que según la ley americana les permite hacer acciones unilaterales si no hay cooperación de los países, y por lo tanto hay una situación de vulnerabilidad y de unilateralismo contra Colombia, que podría darse sobre todo si no se sigue el camino de la negociación y si no se suspenden una serie de políticas que están favoreciendo ante los ojos del mundo al crimen organizado”, agregó.

