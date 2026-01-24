En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ARANCELES ECUADOR
CASO TALIO
CONCIERTO BAD BUNNY
VENEZUELA
INDEPENDIENTE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Sube a diez el número de muertos por un alud en Indonesia; más de 80 siguen desaparecidos

Sube a diez el número de muertos por un alud en Indonesia; más de 80 siguen desaparecidos

Equipos de rescate en Indonesia continúan las labores de búsqueda en condiciones extremadamente difíciles en una aldea al sureste de Yakarta.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Sube a diez el número de muertos por un alud en Indonesia; más de 80 siguen desaparecidos
Alud en Indonesia deja al menos 10 muertos y más de 80 desaparecidos en Java. -
AFP

Un alud dejó al menos ocho muertos y más de 80 desaparecidos este sábado en la isla de Java en Indonesia, informó la agencia local de gestión de desastres BNPB.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La emergencia, provocada por las fuertes lluvias, afectó en la madrugada a una aldea de la región de Bandung Occidental, al sureste de Yakarta, donde el lodo provocó además daños en varias viviendas.

Últimas Noticias

  1. Condena en Estados Unidos.
    Condena en Estados Unidos.
    Pixabay
    MUNDO

    Estadounidense fue condenado a cadena perpetua por abuso a menores en Colombia: así fue descubierto

  2. Colombiano que iba a ser deportado de EE. UU. fue sacado del avión y encarcelado: ¿qué sucedió?
    Eduardo José Restrepo Caballero, colombiano detenido en Estados Unidos -
    Noticias Caracol
    MUNDO

    Colombiano que iba a ser deportado de EE. UU. fue sacado del avión y encarcelado: ¿qué sucedió?

"Un deslizamiento de tierra se produjo en la regencia de Bandung Occidental, provincia de Java Occidental, en la madrugada del sábado, lo que causó la muerte de al menos ocho personas", aseguró Abdul Muhari, portavoz de la BNPB.

Más de 80 desaparecidos tras alud en Indonesia que deja al menos 10 muertos

En la mañana del sábado, se informó de que decenas de residentes estaban a salvo y que aún se buscaba a 82 personas. Los servicios locales de rescate informaron que estaban realizando excavaciones manuales y utilizando drones para buscar a las víctimas.

El responsable de la zona de Banjung Occidental, Jeje Ritchie Ismail, declaró a la prensa que el ejército, la policía y voluntarios participaban en las labores de búsqueda, pero advirtió que el terreno era extremadamente difícil y que el suelo seguía inestable.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son habituales en Indonesia durante la temporada de lluvias, que suele durar de octubre a marzo.

Publicidad

Las tormentas tropicales y las intensas precipitaciones monzónicas azotaron partes del sur y el sudeste asiático a finales del año pasado, y generaron mortíferos deslizamientos de tierra e inundaciones desde las selvas tropicales de la isla indonesia de Sumatra hasta las plantaciones de las tierras altas de Sri Lanka.

Según la BNPB, alrededor de 1.200 personas murieron en Sumatra y más de 240.000 quedaron desplazadas. Los ambientalistas y expertos han señalado el papel que desempeñó la pérdida de bosques en las crecidas y los deslizamientos de tierra, que arrastraron torrentes de lodo a las aldeas.

Publicidad

Esta semana, el gobierno retiró más de dos docenas de permisos a empresas forestales, mineras e hidroeléctricas de esa turística isla.

AFP
Editado por Valentina Gómez Gómez
Noticias Caracol
vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Indonesia

Publicidad

Publicidad

Publicidad