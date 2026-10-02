Temblor en el Caribe cerca de las costas de Venezuela: magnitud de 5.3

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió el Boletín Actualizado 1 sobre un evento sísmico internacional registrado durante la mañana de este viernes. De acuerdo con el monitoreo en tiempo real del organismo técnico, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:31 a. m. hora local.



El informe científico precisa que el temblor alcanzó una magnitud de 5.3. Su epicentro fue localizado en la categoría Near Coast of Venezuela (Cerca a las costas de Venezuela), con coordenadas geográficas fijadas en una latitud de 10.09 y una longitud de -63.39.

Respecto al parámetro de la profundidad del hipocentro, el SGC catalogó el fenómeno como superficial, lo que significa que el foco de la liberación de energía ocurrió a una profundidad menor a 30 km. Por ser un evento de carácter regional e internacional, el sismo fue percibido por comunidades en zonas costeras de la República Bolivariana de Venezuela y en varios sectores del extremo nororiente del territorio colombiano y del arco insular del Caribe.



Evaluación de daños y llamadas de emergencia

Tras la consolidación del reporte sísmico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en coordinación con la Defensa Civil Colombiana y los cuerpos de bomberos regionales, inició el protocolo de verificación en los departamentos de la costa Caribe y el nororiente del país.

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Hasta el momento, los organismos de socorro no reportan afectaciones a la infraestructura crítica, lesiones personales ni pérdidas materiales en territorio colombiano. Las autoridades de gestión del riesgo reiteran un llamado a la serenidad y recuerdan que la respuesta ante eventos telúricos debe guiarse siempre por la preparación y los canales de información oficial.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

El territorio nacional se encuentra situado en un entorno tectónico dinámico e interactivo. La sismicidad del país no es un evento fortuito, sino la consecuencia directa de la interacción constante entre grandes estructuras geológicas: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe.



La Placa de Nazca, ubicada en el océano Pacífico, se desplaza hacia el oriente y se subduce (se introduce) debajo de la Placa Sudamericana. Al mismo tiempo, la Placa del Caribe ejerce presión en la zona septentrional del país. Este proceso de interacción submarina y continental genera acumulaciones de esfuerzo tectónico que se liberan de manera continua a través de sismos de diversa magnitud y profundidad.



A este panorama de pliegues continentales se suma un complejo entramado de fallas geológicas activas, entre las que destaca la Falla de Romeral, que atraviesa el país de sur a norte a lo largo de la Región Andina, además de fallas como la de Salinas, Mulato o Bituima. Estas fracturas en la corteza terrestre absorben y liberan la tensión acumulada por la convergencia de las placas.

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Un fenómeno representativo de la dinámica sísmica regional es el Nido Sísmico de Mesa de los Santos (ubicado en el departamento de Santander). Esta estructura geológica profunda concentra cerca del 60 % de la sismicidad total de Colombia y está catalogada como la segunda zona con mayor actividad sísmica del planeta, superada únicamente por la región de Vrancea en Rumania. En este punto, la fricción constante de la placa oceánica subducida genera temblores diarios que, en su gran mayoría, ocurren a profundidades intermedias (entre 120 y 150 km).



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La Gestión del Riesgo de Desastres enfatiza que la prevención es la herramienta más efectiva para minimizar el impacto de un evento sísmico. A continuación, se detallan las medidas pedagógicas clave recomendadas por las autoridades de socorro:



Antes: Identifique las estructuras seguras en su vivienda o lugar de trabajo. Diseñe un plan familiar de emergencia , fije puntos de encuentro claros con sus allegados y mantenga siempre a la mano un botiquín de primeros auxilios , linterna, copia de documentos clave y agua embotellada.

Identifique las estructuras seguras en su vivienda o lugar de trabajo. Diseñe un , fije puntos de encuentro claros con sus allegados y mantenga siempre a la mano un , linterna, copia de documentos clave y agua embotellada. Durante: Guarde la calma y evite correr. Ubíquese al lado de columnas, muros estructurales o debajo de mesas resistentes. Manténgase alejado de ventanales, espejos, lámparas y objetos que puedan desprenderse. Si se encuentra en la calle, distánciese de cables de alta tensión, postes y fachadas de construcciones antiguas. No utilice ascensores bajo ninguna circunstancia.

Guarde la calma y evite correr. Ubíquese al lado de columnas, muros estructurales o debajo de mesas resistentes. Manténgase alejado de ventanales, espejos, lámparas y objetos que puedan desprenderse. Si se encuentra en la calle, distánciese de cables de alta tensión, postes y fachadas de construcciones antiguas. No utilice ascensores bajo ninguna circunstancia. Después: Una vez finalice el movimiento telúrico, verifique el estado del inmueble y observe si existen grietas estructurales graves. Si identifica fugas de gas o fallas eléctricas, cierre los pasos principales de suministros de agua, luz y gas. Infórmese únicamente a través de los boletines actualizados de entidades oficiales como el Servicio Geológico Colombiano y la UNGRD.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.