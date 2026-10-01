Audios de Daniel Sancho revelarían que pidió dinero para manipular jueces en caso de Edwin Arrieta

Unos muy controversiales audios de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por matar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta, fueron revelados por el diario digital español OK Diario, que también mostró la más reciente imagen del cocinero español en la cárcel, con el pelo corto y oscuro.



La justicia tailandesa decidió recientemente mantener la sentencia impuesta en 2024 al español, tras considerar que hay pruebas suficientes para demostrar que es culpable del crimen del colombiano en 2023. Fue en el Tribunal Provincial de Samui que se leyó la resolución del Tribunal de Apelaciones de Phuket, que desestimó antagónicos recursos presentados por la familia de la víctima y la defensa que pedían aumentar el castigo a la pena de muerte y un nuevo juicio, respectivamente. Confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia, que declaró al español culpable de tres delitos: asesinato premeditado; ocultar, trasladar o destruir un cadáver o partes de este; y dañar o hacer desaparecer un documento por haber destruido el pasaporte de Arrieta. (Lea también: Expareja de Edwin Arrieta señala a actor Rodolfo Sancho por presunta extorsión: esto dice)



Necesitaba 100 mil euros

Las grabaciones reveladas por el medio español fueron entre Daniel Sancho y su mamá, Silvia Bronchalo:

Daniel Sancho: ¿Tienes el dinero?

Mamá: Yo tengo un dinero, sí, Daniel.

Daniel Sancho: ¿Qué dinero?

Mamá: Tengo ciento y algo.

Daniel Sancho: Vale. Estamos dentro…

De esta forma, desde la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, Sancho le pedía a su mamá 100 mil euros en una conversación telefónica que sostuvieron el 4 de octubre de 2025, cuando el español llevaba más de un año en la cárcel. Ella le aseguró que no era fácil mover ese dinero de un país a otro y él entró en desesperación: “La cosa es que vengas a Tailandia, mamá, por favor. Como te pido, me gustaría que mañana saltaras en un avión a Tailandia y el lunes estés aquí para que podamos manejar esto. O sea, me sacas de aquí mamá, no sabes lo que es esto”. Bronchalo le preguntó si la suma era para una fianza y él le contestó que el dinero era para comprar una tierra con la ayuda de una persona local. Ella se inquietó y le pidió que le aclarara “que esto no es algo ilegal que nos pueda perjudicar a todos, que te pueda perjudicar más a ti, amor, ¿vale?”, a lo que él respondió: “No, no, no, en absoluto, no es ilegal. Es comprar una tierra”. Sin embargo, luego dio más detalles de lo que había detrás de ese negocio:

Daniel Sancho: La persona a la que le compramos la tierra nos va a hacer un favor. Va a susurrar en el oído de X personas para que esto ocurra.

Mamá: ¿Y qué persona es esa, Dani?

Daniel Sancho: No te lo puedo decir por aquí, pero es lo más alto a lo que se puede llegar y susurran al oído de quien tienen que susurrar para que el caso pase a manos de quien tiene que pasar.

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Sancho le aseguró a su madre que, en principio, iban a ganar el caso sin tener que hacer nada de eso, pero que las cosas se complicaron y que esta era su última carta: “Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas”. Luego se puso llorar.

Daniel Sancho: Prométeme que vas a venir a Tailandia esta semana, prométemelo.

Mamá: Te prometo que voy, sí. Dani, me rompes el alma, de verdad.



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Lo que se sabe del crimen de Edwin Arrieta

El Tribunal de Apelación de la Región 8 recordó que Sancho, antes de su encuentro con Arrieta en la isla tailandesa de Phangan en agosto de 2023, había "comprado y preparado previamente cuchillos, una sierra, un machete o cuchillo de carnicero, bolsas de basura, guantes de goma y productos de limpieza", subraya un comunicado divulgado por la Oficina de la Judicatura de Tailandia en Bangkok. Esto, expone la corte, sustenta la premeditación del caso frente a los argumentos esgrimidos por la defensa, según los cuales Arrieta intentó estrangular a Sancho dentro de una habitación de hotel, lo que habría llevado al español a empujar al colombiano, que cayó encima del lavabo.



La resolución dice que en sus primeras declaraciones Sancho no mencionó ningún intento de estrangulamiento por parte de la víctima, sino que hizo esta denuncia en el juicio un año más tarde. Esas primeras declaraciones fueron recogidas por la Policía en 2023, cuando "no había tenido tiempo suficiente para modificar o elaborar una versión diferente de los hechos", apunta el fallo de las apelaciones. Asimismo, el tribunal señaló hoy que si el procesado no hubiera querido acabar con la vida de la víctima, habría podido trasladarla a un hospital o pedir ayuda al personal del hotel. "Por el contrario, permaneció aproximadamente una hora en la habitación y posteriormente descuartizó el cadáver", subrayó el texto, al que tuvo acceso EFE.



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*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE