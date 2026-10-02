"No podía permitir que la gente muriera": piloto herido tras ataque de compañero en vuelo Flydubai

El piloto indio Smit Machchhar, herido en un presunto ataque de su copiloto a bordo de un vuelo entre Dubái y Tel Aviv, aseguró este viernes al primer ministro de India, Narendra Modi, que actuó para proteger a los pasajeros del avión. "Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera", declaró Machchhar desde su cama de hospital, durante una llamada difundida por Modi en un video publicado en redes sociales. El vuelo, un Boeing 737 operado por la compañía flydubai, transportaba a 174 pasajeros cuando ocurrió el altercado el miércoles.



Machchhar, con 17 años de experiencia en la aviación, incluidos 11 como comandante, relató el momento en que se dio cuenta de que el avión estaba perdiendo altitud cuando yacía herido, lo que le llevó a realizar un último esfuerzo para evitar una catástrofe. "Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba allí mismo", explicó. "Me seguían golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron", relató.

Machchhar afirmó que sus años de experiencia le permitieron comprender lo que estaba ocurriendo incluso mientras estaba herido.

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Las circunstancias de la confrontación siguen bajo investigación. Según las acusaciones, el copiloto atacó a Machchhar, lo que desencadenó una lucha por el control de la aeronave. Los pasajeros ayudaron a desviar el avión de flydubai para evitar que se estrellara, permitiendo un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. Modi afirmó que las acciones del piloto contribuyeron a salvar cientos de vidas y evitar "una gran tragedia".



El copiloto, el cual no ha sido identificado hasta el momento, se encontraría en Abu Dabi, según Arabia Saudí, pero las autoridades emiratíes no se han pronunciado al respecto. Se desconocen los motivos por los que el piloto, cuya identidad no se ha revelado, atacó Smit Machchhar.



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había atribuido previamente a Machchhar y a los pasajeros del vuelo el mérito de haber evitado una catástrofe. Los pasajeros relataron que irrumpieron en la cabina y participaron en una lucha por el control del aparato después de que este se precipitara repentinamente, perdiendo cerca de 5.200 metros de altitud en el lapso de un minuto, según el sitio especializado Flightradar24.

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Anwar Gargash, el asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), calificó el incidente del vuelo de Flydubai de acto "terrorista", al tiempo que alabó la labor "heroica" del piloto indio Smit Machchhar por evitar "una una posible catástrofe". "El piloto de Flydubai Smit Machchhar merece el máximo reconocimiento, ya que demostró valentía y responsabilidad al enfrentarse a un grave acto terrorista y un posible desastre. Su profesionalidad e integridad moral en las circunstancias más extremas lo convierten en un verdadero héroe", aseguró en su cuenta oficial de X.

Y añadió que "más allá de las interpretaciones simplistas de los hechos o la adopción y promoción de teorías conspirativas, la vigilancia y la precaución siguen siendo esenciales para afrontar los peligros del extremismo y el terrorismo".

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Gargash hizo hincapié en su mensaje en el posible trasfondo "terrorista", mientras que las autoridades emiratíes y de Arabia Saudí -a donde aterrizo de emergencia el vuelo- lo han calificado hasta el momento de "incidente de seguridad".

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos anunció la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si tuvo trasfondo terrorista el incidente en este vuelo de Flydubai en el que, según Israel, un piloto intentó estrellar la aeronave. Hasta el momento, Arabia Saudí -que asumió el inicio de las investigaciones junto a Abu Dabi aunque la competencia exclusiva corresponde ahora a Emiratos- confirmó anoche que el copiloto apuñaló al piloto, y añadió que los dos, que estaban en el hospital de la ciudad saudí de Tabuk, ya habían sido de alta y habían viajado a Abu Dabi.

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*Con AFP y EFE