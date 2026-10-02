Christa Pike tras intentos fallidos de ejecución en EE. UU.: "Es probable que sufra lesión cerebral"

Christa Pike se encuentra en condición crítica en un hospital de Tennessee, Estados Unidos, después de dos intentos fallidos de ejecución con inyección letal, según informaron sus abogados, Randy Spivey y Stephen Ferrell, que han pedido se le conmute la sentencia. "No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud, sí sabemos que está viva", indicó Spivey a la prensa. Su defensa indicó además que no han podido visitar a la mujer de 50 años en el hospital, donde recibe atención médica vital. "Lo de anoche me persigue", dijo Spivey, quien presenció el intento de ejecución de Pike e indicó además que se usaron al menos siete agujas para administrar la inyección letal en el transcurso de una hora, y que al menos una de estas parecía doblada cuando la extrajeron de su brazo.



"Lo de anoche no fue solo ineficiente; fue cruel y tortuoso", afirmó, y recordó que Pike había tenido varios problemas a lo largo de su vida con sus venas y las extracciones de sangre.

Según los abogados, esta era una de las razones por las que rechazaba este método de ejecución y había pedido uno diferente. En concreto, Pike solicitó la muerte por un pelotón de fusilamiento compuesto solo por mujeres, pero en este estado esa no es una opción. "No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso fue lo que sucedió, solo que sin llegar a morir", señaló Spivey.

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La BBC habló con Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, quien aseguró haber sido contratado por el equipo legal de Pike como experto médico. Zivot explicó "es muy probable que, como consecuencia del retraso en el inicio de la reanimación, (Pike) sufra una lesión cerebral". El médico experto afirmó que probablemente el pentobarbital nunca alcanzó en sangre un nivel suficiente como para provocar apnea y fallo cardiovascular.



Pike fue condenada a la pena capital en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido cuando ambas tenían 18 y 19 años respectivamente. Aunque otras dos personas participaron en el asesinato de Slemmer, es la única que recibió la pena capital. El miércoles sobrevivió a dos dosis de inyección letal, tras lo cual fue llevada, aunque no de inmediato, a un hospital, y casi 24 horas después de lo ocurrido sigue viva y en estado crítico.



Spivey indicó además que le dieron un número de emergencia al que podía llamar a la Corte Suprema de Tennessee si algo salía mal con la ejecución, pero que cuando llamó saltó el buzón de voz, señala NBC. Tras el incidente, el gobernador del estado, Bill Lee, suspendió las ejecuciones para este año y pidió una investigación, con la que está de acuerdo la Fiscalía General.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee constituye una situación "muy interesante" y expresó su sorpresa por el hecho de que las autoridades no pudieran completar el procedimiento de aplicación de la pena de muerte. Durante una breve conferencia de prensa en Texas, Trump, al ser preguntado por el caso de Pike, la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en más de 200 años, consideró que la ejecución "no debería ser tan difícil".

El mandatario mostró su asombro y dijo que se trató de una ejecución donde "el medicamento no funcionó correctamente" y decidió no opinar más, al asegurar que se trata de un tema que concierne al estado donde sucedió el inesperado suceso.

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EFE