Donald Trump amenaza con atacar "muy fuerte" a Irán si está detrás del incidente de Flydubai

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con golpear a Irán "muy fuerte" si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai, unos hechos que Israel ha calificado de atentado terrorista. "Serán golpeados muy fuerte, no se preocupen", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado si contempla ordenar un ataque en caso de confirmarse la autoría iraní.



"Serán golpeados muy fuerte, no se preocupen": Donald Trump

Preguntado específicamente sobre una posible implicación de Irán, el mandatario republicano afirmó que considera probable esa hipótesis: "Diría que la respuesta, basándome en lo que estoy escuchando, es sí, pero estamos trabajando en ello en este momento". El altercado se produjo el miércoles en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía de Dubai a Tel Aviv, cuando la nave iba a cruzar la frontera entre Arabia Saudí y Jordania.

Uno de los pilotos apuñaló a otro, según sostiene el Gobierno israelí, y trató de estrellar la aeronave, lo que obligó a la tripulación a intervenir para tomar el control del aparato y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk, donde varios tripulantes tuvieron que ser hospitalizados. Aunque el Ministerio de Defensa de Israel ya ha apuntado a lo ocurrido como un acto "terrorista yihadista", Flydubai apela aún a "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se aclaren las causas del incidente, y las autoridades emiratíes también han mostrado cautela a la espera de la investigación.

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La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció hoy la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si tuvo trasfondo terrorista el incidente en el vuelo. La entidad judicial emiratí aclaró que asume la competencia del caso porque la aeronave vuela bajo pabellón emiratí, lo que permite aplicar su legislación a los delitos cometidos a bordo aún estando en el extranjero.



Netanyahu dice que siguen estudiando el ataque de Flydubai: "Quien lo haya enviado pagará"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este viernes en un videomensaje emitido por su oficina que están estudiando si el piloto que llevó a cabo el altercado en el vuelo de Flydubai "fue enviado por alguien" y afirmó categóricamente que "quien lo haya enviado lo pagará muy caro". El mandatario afirmó además que el atacante "se había radicalizado islámicamente", sin dar más detalles sobre él, y reiteró -como ha venido haciendo en los últimos días- que pretendía estrellar el avión con todos sus pasajeros (la mayoría israelíes) a bordo.



Ya el miércoles, tras el altercado en el vuelo de Flydubai, Netanyahu dio órdenes a los organismos de seguridad israelíes para prepararse ante otras "posibles amenazas adicionales". En una entrevista con la cadena estadounidense Fox, Netanyahu afirmó el jueves que era "demasiado pronto" para decir si Irán había estado implicado en el ataque, y por el momento las autoridades israelíes no han apuntado de manera oficial hacia la República Islámica.



Sin embargo, un día antes del altercado en el vuelo de Flydubai, Netanyahu aseguró que "enemigos" de Israel podían intentar atacar el país antes de las elecciones del 27 de octubre. El mandatario descartó posteriormente que el incidente en el avión estuviera entre los posibles ataques que implicaba esta afirmación.

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EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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