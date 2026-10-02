Activista Rocío San Miguel, acusada de complot para matar a Maduro, fue absuelta en Venezuela

La justicia de Venezuela ha absuelto a la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien había sido acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, y excarcelada con medidas cautelares en enero de 2026 tras permanecer detenida casi dos años en El Helicoide, considerado un centro de torturas del régimen chavista.



Abogada, experta en temas militares y activista de derechos humanos, San Miguel fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, acusada de estar implicada en una supuesta conspiración para matar a Nicolás Maduro. Su defensa siempre lo negó. En enero pasado salió de prisión con medidas cautelares como parte de un proceso de excarcelaciones impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez tras la captura del líder chavista en un operativo militar estadounidense. (Lea también: Cilia Flores, esposa de Maduro, insiste en pedir libertad bajo fianza por deterioro de su salud)

Tras su excarcelación, las autoridades la llevaron directamente al aeropuerto para tomar un avión a España, donde permaneció hasta su regreso a Venezuela en mayo para continuar con el juicio. El tribunal "ha dictado sentencia absolutoria, declarándome libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi contra", informó San Miguel en su cuenta de X la noche del jueves. Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José González, capturado por esta trama, fue absuelto junto con otros dos acusados. Entretanto, el Ministerio Público informó que otras 10 personas implicadas recibieron condenas "luego de que se acreditara plenamente su participación en los hechos", dijo en X el fiscal Larry Devoe, en el cargo desde abril. Su predecesor, Tarek William Saab, emitió más de 30 órdenes de arresto en 2024 por este caso denominado Brazalete blanco.

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Luego de su detención, agentes de Contrainteligencia Militar allanaron su casa y confiscaron un iPad y viejos mapas de "zonas de seguridad" que la activista usaba cuando daba clases en institutos militares, que posteriormente fueron utilizados en la acusación.



Activista pide que anulen sentencias contra otros acusados

"Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente", manifestó la también presidenta de la ONG Control Ciudadano. "Hoy recibo esta decisión con gratitud, pero también pensando en quienes todavía esperan justicia", afirmó San Miguel, quien dijo que “durante este tiempo fueron puestos a prueba mi capacidad de resistencia y el verdadero peso de mis principios. Agradezco profundamente a mi familia, especialmente a mi hija, por su amor y fortaleza, a la sociedad civil venezolana, a los organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que acompañaron mi situación”.



En esta misma causa, dijo Devoe, 10 ciudadanos fueron condenados luego de que se "acreditara plenamente su participación en los hechos objeto del proceso". El gobierno venezolano asegura que ha excarcelado a más de mil personas desde enero, pero muchos de ellos continúan con procesos judiciales. La oenegé Foro Penal alerta que permanecen tras las rejas 328 presos políticos. "En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas", expresó la activista. (Lea también: Trump vuelve a hablar de elecciones en Venezuela: “Es demasiado pronto”)



AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL